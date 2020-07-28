وكيل رمضان صبحي يكشف تفاصيل اجتماعه مع مدير التعاقدات فى الأهلي

عقد نادر شوقي، مدير أعمال رمضان صبحي نجم الأهلي، جلسة مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء، للحديث عن موقف موكله الذي تنتهي إعارته من هيديرسفيلد تاون الإنجليزي بنهاية هذا الموسم.





وأشار شوقي في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس"، إلى أنه لا يوجد أي إخطار رسمي من هيديرسفيلد، بشأن رفضه تجديد إعارة رمضان صبحي أو تمديدها، مثلما تردد مؤخرا.





وأوضح شوقي، أنه بمجرد إعلان الموقف الرسمي من النادي الإنجليزي، سيتم توضيح الموقف كاملا بشأن بقاء رمضان من عدمه مع الأهلي.









وتطرق شوقي، وهو المدير التنفيذي للشركة المسؤولة عن إدارة نادي الجونة، للحديث عن عودة الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا أن هذا الأمر أصبح من الماضي.





وأوضح، أن الجونة جاهز لاستكمال البطولة وفضل خوض 3 مباريات ودية بالقاهرة بشكل متتالي، لأنه لا يملك الإمكانيات المادية لإقامة معسكر في إحدى المحافظات.





وأشار إلى أنه راضٍ عن أداء فريقه أمام الأهلي رغم الهزيمة بنتيجة (5-2) في اللقاء الودي الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب التتش، مشيرا إلى أن الجونة جهز أغلب لاعبيه وخصوصا العائدين من الإصابة الطويلة مثل إسلام رشدي وإسلام عبد النعيم.





وكانت تقارير إيطالية، قد أكدت أن رمضان صبحي تلقى عرضا من فريق أودينيزي لضمه في الموسم الجديد، بعد نهاية إعارته للنادي الأهلي.



