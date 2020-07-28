AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ساحة رأي

مصطفى مكي يكتب: 100 مليون شكرا يا ريس

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 10:09 م
صدى البلد
Advertisements
 


شكرا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهم مبادرة رئاسية شهدتها مصر في القرن الأخير دون مجاملة وهي مبادرة ١٠٠ مليون صحة التي جاءت لتنقذ حياة المصريين من العديد من الأمراض التي استوطنت في مصر منذ فترة طويلة دون وجود أي تحرك رئاسي سابق لمواجهتها وعلى رأسها مرض فيروس سي الذي كان للرئيس السيسي الفضل في القضاء عليه وإنقاذ مئات الآلاف من المصريين الذين كانوا يعانون من المرض ويموت اعداد كبيرة منهم بسببه.

فيروس سي لم يكن الفيروس الوحيد الذي قرر الرئيس السيسي مواجهته حفاظا على صحة المصريين بل قرر أيضا مواجهة سرطان الثدي الذي انتشر في مصر أيضا مصيبا ألاف النساء المصريات مهددا حياتهن ومهددا أسرهن برحيلهن الأمر الذي كان سببا في إنقاذ حياة الآلاف الأمهات ولا تزال المبادرة مستمرة.

ورغم وباء كورونا رفض الرئيس أن تتوقف المبادرة بل استمرت وبدأت تكشف على المصريين وعلاجهم من مختلف الأمراض وخاصة المزمنة منها،  والمبادرة الآن تجوب محافظات الجمهورية لتقديم الخدمة الصحية لفقراء مصري الذين عانوا لعقود سابقة من اهمالهم صحيا قبل أن يقرر الرئيس السيسي وضعهم على رأس أولوياته.

الدعم الصحي من الرئيس للشعب لم يتوقف عند مبادرة ١٠٠ مليون صحة بل أوصى الرئيس أيضا بسرعة إجراء العمليات الجراحية وانهاء قوائم الانتظار للمرضى الذين يعانون من أمراض خطيرة ويحتاجون لتدخل جراحي سريع، وذلك بعد أن كانت هذه العمليات حتى يتم الموافقة فقط على اجراءها تأخذ شهورا طويلا وهو ما انتهى في عهد الرئيس السيسي.

السيسي قام أيضا بدعم الدولة في أزمة كورونا حيث قام بدعم المتضررين من توقف الأعمال بالمعاشات الاستثنائية كما قام بتقديم دعم خاص لقطاع الصحة بمليارات الجنيهات لتقديم الخدمة الصحية لمرضى كورونا في ظل توحش المرض لفترة طويلة في مصر.

كل هذا من الرئيس يجعلنا نقول له بكل فخر ١٠٠ مليون شكرا يا سيادة الرئيس.
Advertisements

ترشيحاتنا

حقيقة فرض رسوم على دفن الموتى بالسعودية

بعد صورة المايوه.. شاهد نسرين أمين بإطلالة بدوية تبهر متابعيها

أحمد موسى: حكم الإدارية العليا لتطهير مؤسسات الدولة من موظفى الإرهابية تاريخي

راجعين من جديد.. الزمالك يحقق 4 مكاسب من خوض الوديات

كسور بالفكين والجمجمة.. تفاصيل تعرض مصري لحادث مميت في السعودية

الأهلي يكذب شائعات سحب الشارة من أحمد فتحي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج جذاب.. رابعة الزيات بإطلالة شبابية تخطف الأنظار

بصور احترافية.. المدينة المنورة تبرز أهم المواقع التاريخية والإسلامية والأثرية بالمنطقة

هاني الناظر يفجر مفاجأة بشأن المراكز الصحية قريبا