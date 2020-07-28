تريند الفن | حقيقة حبس ابنة فاروق فلوكس.. ومحمد فؤاد يطرح أغنية جديدة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:









تداول قبل ساعات خبر حبس ابنة الفنان فاروق فلوكس 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ، وهو الأمر الذي نفته اسرة فلوكس تماما.





وأصدرت أسرة الفنان فاروق فلوكس، بيانًا صحفيًا جاء فيه:" ما حدث ناتج عن سوء فهم، وتقديرات خاطئة من قبل أحد العاملين بشركة الدعاية والإعلان التي تديرها ابنة فاروق فلوكس المخرجة يسر فلوكس، وفوجئنا في يوم من الأيام بوجود صفحة تحمل اسم شقيقها، فطلب من المسئول عن صفحته الرسمية العمل على إغلاقها، من خلال تقديم البلاغات لإدارة موقع فيس بوك.









طرح النجم محمد فؤاد فيديو كليب اغنيته الجديدة " شكوى إلى الله " عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب " بالتزامن مع حلول عيد الاضحى المبارك









وتقول كلمات الأغنية:





"نشهد أنك الرحمن الرحيم.. يا من جعل النار بردا لإبراهيم.. على إبراهيم، يا من بأمره كل شيء وكل الناس فى أيديك مصيرها يا الله..



