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فن

بالتزامن مع عيد الأضحى.. محمد فؤاد يطرح "شكوى إلى الله"

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 08:43 م
صدى البلد
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شروق حمدى
طرح النجم محمد فؤاد فيديو كليب اغنيته الجديدة " شكوى إلى الله " عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب " بالتزامن مع حلول عيد الاضحى المبارك 


وتقول كلمات الأغنية:

"نشهد أنك الرحمن الرحيم.. يا من جعل النار بردا لإبراهيم.. على إبراهيم، يا من بأمره كل شيء وكل الناس فى أيديك مصيرها يا الله..

 أتغلب الشر علينا يا رب مين غيرك يجيرنا.. إحساسنا فجأة مات خلاص وفى يوم وليله مات ضميرنا يا الله.. أتملك الحقد فى نفوسنا والشيطان خلاص أسرنا يا الله

 بندوس على الحق دوس وبقينا خلاص بنهيين كبيرنا يا الله.. أدارت الطيبة فى وشوشنا والغضب سكن مكانها يا الله.. بقينا مش عارفين مين معانا ومين عليه الدور يخونا يا الله

 يا من ليس له شبيه موجود.. يا من ليس على بابه مرفوض ورب كل موجود، يا من ليس له شبيه موجود..  يا من ليس على بابه مرفوض ورب كل موجود"


ويذكر ان "شكوى الى الله " من كلمات والحان محمد فؤادو توزيع كريم عبد الوهاب


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قريبا.. محمد فؤاد يطرح "شكوى إلى الله"

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