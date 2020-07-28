AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

جيهان خليل في إطلالة سوداء مع الحصان.. صورة

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 09:37 م
جيهان خليل
جيهان خليل
Advertisements
محمد بدران

نشرت الفنانة جيهان خليل، صورة جديدة لها وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"

وظهرت جيهان خليل بفستان  أسود أنيق، مع حصان، نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

يذكر أن آخر أعمال جيهان خليل مسلسل "علامة استفهام"، تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى.

المسلسل بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة وغيرهم.

كما شاركت جيهان خليل فى مسلسل "طلقة حظ"، الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وهو من بطولة مصطفى خاطر، محمد جمعة.​


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بإطلالة جذابة.. جيهان خليل تبرز أناقتها بصور لها على البحر

بإطلالة على البحر.. جيهان خليل تخطف أنظار متابعيها

بإطلالة صيفية.. جيهان خليل تخطف الأنظار على البحر

بـ البرقع.. جيهان خليل تخطف أنظار متابعيها

شاهد.. جيهان خليل تتألق بإطلالة حمراء

بملابس رياضية .. جيهان خليل تبرز رشاقتها في إطلالة رائعة

ترشيحاتنا

حسب الناس والسيرة الطيبة.. ابن طبيب الغلابة: والدى أوصانا بالفقراء.. فيديو

دراسة تكشف مفاجأة قاسية حول كورونا.. فيديو

بشأن فيروس كورونا.. تحذير عاجل من أحمد موسى للمواطنين

تفاصيل مقتل 2 مصريين بالرصاص على يد مواطن سعودي فى المملكة

حماية المستهلك يحيل 6 صفحات لبيع منتجات على فيسبوك للنيابة العامة

لبحث ملف سد النهضة والأزمة الليبية.. وزير الخارجية يجري اتصالات مع دوائر صنع القرار في الولايات المتحدة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاني الناظر يفجر مفاجأة بشأن المراكز الصحية قريبا

بفستان قصير.. هند صبري تتألق بإطلالة تبرز جمالها.. شاهد

بعد صورة المايوه.. شاهد نسرين أمين بإطلالة بدوية تبهر متابعيها