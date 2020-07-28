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رياضة

البقاء لله الواحد القهار.. لاعب الجونة ينعى الدكتور مشالي.. شاهد

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 09:38 م
اكرم توفيق
اكرم توفيق
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مصطفى كرم
نعى اكرم توفيق لاعب نادي الجونة المعار من النادي الاهلي وفاة طبيب الغلابة الدكتور مشالي الذي وافته المنية اليوم عن عمر يناهز ال82 عاما.


ونشر اكرم توفيق صورة لطبيب الغلابة عبر استوري إنستجرام وعلق عليها قائلا "البقاء لله الواحد القهار".

وتوفي صباح اليوم الدكتور محمد مشالي استشاري الباطنة والأمراض المتوطنة والمعروف إعلاميا بـ"طبيب الغلابة"  إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أثناء تواجده داخل منزله، رفقة أفراد عائلته في مسقط رأسه بمدينة طنطا .



جدير بالذكر أن طبيب الغلابة توفي عن عمر يناهز ٨٢ سنة وترك بصمة في أعمال الخير مع الغلابة والكشف على غير القادرين مقابل  قيمة زهيدة لا تتجاوز ١٠ جنيهات طوال فترة تزيد عن ٥٠ سنة افناها في عمله كالطبيب لخدمة 
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