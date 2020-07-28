شاهد.. مظاهرات في الدار البيضاء بسبب قرار غلق المدينة





تداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو احتجاجات قام بها بعض من سكان مدينة الدار البيضاء المغربية احتجاجا على عدم قدرتهم المغادرة إلى مدينة زاكورة الجنوبية نظرا لإغلاق السلطات المغربية 8 مدن مغربية للحد من إنتشار فيروس كورونا.





وكانت الحكومة المغربية قد أصدرت ، قرارا ، يقضي بمنع التنقل من وإلى مجموعة من المدن المغربية بدءا من الساعات الأولي من صباح هذا اليوم وذلك كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





ووفق ما ذكرته صحيفة اخبارنا " فقد أصدرت وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الصحة قرارا بمنع التنقل من أو في اتجاه مدن مدن طنجة، تطوان، فاس، مكناس، الدار البيضاء، برشيد، سطات ، ومراكش.





وأوضحت السلطات المغربية، ان هذا القرار جاء بسبب الارتفاع الكبير، خلال الأيام الأخيرة، في عدد الإصابات بفيروس كورونا بمجموعة من العمالات والأقاليم.





كما استثنى القرار الأشخاص ذوي الحالات الطبية المستعجلة، والأشخاص العاملين بالقطاع العام أو الخاص بشرط الحصول على رخص استثنائية للتنقل حصل عليها من السلطات المحلية.





وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنع لا يشمل حركة نقل البضائع والمواد الأساسية التي تتم في ظروف عادية وانسيابية بما يضمن تزويد المواطنين بجميع حاجياتهم اليومية.