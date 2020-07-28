AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

شاهد.. مظاهرات في الدار البيضاء بسبب قرار غلق المدينة

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 09:37 م
مظاهرات في المغرب
مظاهرات في المغرب
Advertisements
محمود نوفل

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو احتجاجات قام بها بعض من سكان مدينة الدار البيضاء المغربية احتجاجا على عدم قدرتهم المغادرة إلى مدينة زاكورة الجنوبية نظرا لإغلاق السلطات المغربية 8 مدن مغربية للحد من إنتشار فيروس كورونا.

وكانت الحكومة المغربية  قد أصدرت ، قرارا ، يقضي بمنع التنقل من وإلى مجموعة من المدن المغربية بدءا من الساعات الأولي من صباح هذا اليوم وذلك كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ووفق ما ذكرته صحيفة اخبارنا " فقد أصدرت وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الصحة قرارا بمنع التنقل من أو في اتجاه مدن مدن طنجة، تطوان، فاس، مكناس، الدار البيضاء، برشيد، سطات ، ومراكش.

وأوضحت السلطات المغربية، ان هذا القرار جاء بسبب الارتفاع الكبير، خلال الأيام الأخيرة، في عدد الإصابات بفيروس كورونا بمجموعة من العمالات والأقاليم.

كما استثنى القرار الأشخاص ذوي الحالات الطبية المستعجلة، والأشخاص العاملين بالقطاع العام أو الخاص بشرط الحصول على رخص استثنائية للتنقل حصل عليها من السلطات المحلية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنع لا يشمل حركة نقل البضائع والمواد الأساسية التي تتم في ظروف عادية وانسيابية بما يضمن تزويد المواطنين بجميع حاجياتهم اليومية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المغرب: 434 حالة شفاء من "كورونا" خلال يوم واحد وتسجيل 26 حالة إصابة جديدة

ميناء طنجة مارينا باي بالمغرب ينتصر على كورونا ..كريم الإدريسي: ملتزمون بإجراءات التباعد الاجتماعي

بعد خلوها من كورونا 40 يوما.. مدينة مغربية تسجل أول إصابات من جديد

سفير المغرب بالقاهرة يشرف على عملية عودة 150 مواطنا عالقا بمصر

المغرب يمنع التنقل بين 8 مدن للحد من انتشار كورونا

ترشيحاتنا

بدون أعراض .. رئيس بيلاروسيا يعلن إصابته بفيروس كورونا

«سيمو» حارس خيتافي الإسباني: لن ألعب في مصر إلا لـ الزمالك.. وأبناء الحراس تتم مجاملتهم

بعد صورة المايوه.. شاهد نسرين أمين بإطلالة بدوية تبهر متابعيها

تريند الفن | حقيقة حبس ابنة فاروق فلوكس.. ومحمد فؤاد يطرح أغنية جديدة

لقاء سويدان تستعرض أنوثتها في صورة جديدة ..شاهد

رئيس الوزراء اليمني: ما حدث فى مصر معجزة وتجربة تستحق التأمل.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاني الناظر يفجر مفاجأة بشأن المراكز الصحية قريبا

بفستان قصير.. هند صبري تتألق بإطلالة تبرز جمالها.. شاهد

بعد صورة المايوه.. شاهد نسرين أمين بإطلالة بدوية تبهر متابعيها