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رائد فضاء إماراتي يكشف تفاصيل "مسبار الأمل" وسر تسميته.. فيديو

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 10:15 م
رائد الفضاء الأماراتي
رائد الفضاء الأماراتي هزاع المنصوري
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محمود محسن
أكد هزاع المنصوري رائد فضاء اماراتي أن "مسبار الأمل"  أطلق عليه هذا الاسم اختصار الهدف هذا المسبار هو الإثبات لكل دول العالم العربي بأنه ليس هناك مستحيل مؤكدا أنه يجب على كل شخص أن يكون له هدف. 

وأضاف المنصوري خلال لقاء عبر تطبيق زووم لبرنامج مساء dmc عبر فضائية dmc أن الشيخ محمد بن راشد  يطلق عليه مسبار الأمل لكي يسخر الطاقات في مجال العلم وخاصة ان العالم العربي  يمر بأزمات مختلفة على صعيد العلوم.

وتابع رائد الفضاء الإماراتي أن الشيخ محمد بن راشد اطل هاشتاج قبل أيام الإطلاق بانه احتفال للوطن العربي وقال "العرب إلى المريخ" وهو يعد انجاز عربي.

وأشار المنصوري إلى أن   الأمل قادم و"مسبار الأمل"  سيصل فى فبراير عام 2021  وذلك للإحتفال باليوبيل الذهبي الـ 50 لدولة الإمارات مؤكدا أن دولة الإمارات لديها رؤية مستقبلية ففى اقل من 50 سنة اطلقنا مسبار لاستكشاف كوكب أخر.

وقال  رائد فضاء إماراتي أن هناك  6 دول فقط أطلقت مسبار الإمارات الدولة العربية الوحيدة التي قامت بالإطلاق. 

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