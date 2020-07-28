خبير: افتتاح الرئيس للمشروعات اليوم رسالة بوجود تكامل بين الصناعات والأنشطة الاقتصادية

قال أحمد معطي ، مدير إقليمي بأحد شركات أسواق المال العالمية، إن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الثلاثاء، افتتاح مجمع الغزل والنسيج من مدينة الروبيكي اليوم؛ يبعث برسالة بأن مصر على أعتاب التكامل الصناعي والإنتاجي مع كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة.





أضاف "معطي"، في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن عرض الرئيس اليوم لكافة المشكلات التي يعاني منها قطاع الغزل والنسيج ضمن القطاعات الاقتصادية، يؤكد أن هناك توجهات واضحة للحكومة بأن القيادة السياسية تسعى إلى إعطاء ذلك القطاع الهام قبلة الحياة مرة أخرى.





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وأوضح أن قطاع الغزل والنسيج يعد من القطاعات التي تتكامل مع القطاع الزراعي وخصوصا عمليات زراعة وإنتاج القطن وتحويلها لمنتج كالأقشمة والخيوط ثم في صورة ملابس، معتبرا أن تطوير قطاع الغزل والنسيج سينعكس في النهاية على تطوير أداء زراعة القطن في مصر وهو يتوافق أيضا مع مشروع الـ1.5 مليون فدان.





وأكد "معطي"، أن تحركات الرئيس عبد الفتاح السيسي على مستويات عديدة يوجه رسالة بوجود تشابكات وعلاقات تكاملية بين القطاعات الاقتصادية المختلفة وهذا يعزز من استراتيجية الدولة نحو الاكتفاء الذاتي وتدعيم الصناعات الوطنية وعودة شعار "صنع في مصر" ومن ثم سيفتح آفاق جديدة نحو توفير فرص العمل والقضاء علي البطالة وتوفير مصادر للنقد الأجنبي وتدعيم الصادرات المصرية وفتح أسواق خارجية.





وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمدينة الروبيكي للأثاث، المجمع الصناعي الجديد في مرحلته الأولى 6 مصانع، هي: "مصنع الغزل الرفيع وآخر للغزل السميك، و3 مصانع لتحضير النسيج وللنسيج الدائري والمستطيل، وآخر للصباغة والطباعة، مجهزة بأحدث الماكينات التي تم استيرادها من أكبر وأهم الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال"؛ لتعمل وفق أحدث النظم والبرامج التكنولوجية.