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منوعات

شعر كيرلي ونظارة شمس.. سمر يسرى فى إطلالة ساحرة على إنستجرام.. شاهد

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 10:18 م
سمر يسرى
سمر يسرى
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محمد بدران

نشرت الإعلامية سمر يسرى، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".و

ظهرت سمر يسرى، بإطلالة صيفية انيقة ونظارة شمس، نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها.و

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت سمر يسرى فى المكياج على الألوان التى تبرز ملامحها وأنوثتها، كما ظهرت بخصلات الشعر البني الكيرلي فهي تميل إلى الشعر الكيرلي وتفضل الظهور به،

يذكر أن سمر يسرى تقدم برنامج حفلة 11" عبر قناة on e، والذي تستضيف فيه نجوم الفن والإعلام.

ويذاع البرنامج الساعة 11 مساء، ويستمر حتى 12.30 من منتصف الليل، يومى الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع.


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