النائب العام يتابع تحقيقات التعدي على مواطن مصري بالكويت

تابعة إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام" تحقيقات واقعة التعدي على مواطن مصري بدولة الكويت.





كانت وحدة الرصد والتحليل بمكتب النائب العام قد رصدت تداول مقطع مصور لمواطن مصري بدولة الكويت خلال تعدي مواطن كويتي عليه بالصفع على وجهه أثناء تأديته عمله بإحدى المراكز التجارية هناك، وبعرض الأمر على المستشار "النائب العام" وجه بمتابعة التحقيقات في الواقعة المذكورة.





و تابعت "إدارة التعاون الدولي" بمكتب النائب العام التحقيقات في الواقعة مع الجانب الكويتي، الذي أفاد بالقبض على المتهم الكويتي مرتكب الواقعة، والتي قيدت جنحة ضرب ضده، وجارٍ استجوابه واستكمال "النيابة العامة الكويتية" التحقيقات.