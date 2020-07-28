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توك شو

وزير قطاع الأعمال: مصر تستعد لافتتاح أكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم.. فيديو

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 10:45 م
هشام توفيق
هشام توفيق
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إبراهيم القادري
قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام ، إن مصر يوجد بها 23 شركة للغزل والنسيج بالإضافة إلى 3 شركات للمحالج يتم تطويرها الآن لافتا إلى ان شركة المحلة وكفر الدوار  أكثرهم شهرة .

وأضاف هشام توفيق خلال مداخلة هاتفية في برنامج بالورقة والقلم المذاع علي قناة تن ، ان المشروع بتكلفة 21 مليار جنيه ويتضمن تحدث لنصف الماكينات الخاصة بهذه الشركات مؤكدا علي ان المصنع الذى افتتحه الرئيس يمثل 8% من طاقة إنتاج الغزل والنسيج .

أوضح هشام توفيق ، ان اخر مصنع سيتم تطويره في مشروع التطوير سيكون في النصف الثاني لسنة 2022.

وتابع : ان مصر تقوم بعمل اكبر مصنع للغزل في العالم ومن المتوقع افتتاحه في المحلة الكبري في سبتمبر سنة 2021 .

واستكمل : ان صناعة القطن عبارة عن سلسلة ويعمل بها 7 مليون مواطن وهي من أهم القطاعات الانتاجية والتحويلية في مصر .

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