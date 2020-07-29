مساعد التموين يكشف حقيقة تسجيل لقب نادي القرن للزمالك.. ويؤكد: مصر من أفضل 10 دول لديها أمن غذائي عالميًا ورقم واحد عربيًا وأفريقيًا

خطة وزارة التموين استعدادًا لعيد الأضحى

مصر من أفضل 10 دول لديها أمن غذائي عالميًا.. ورقم واحد عربيًا وأفريقيًا

وقعنا مع فرنسا عقدًا لإنشاء أسواق الجملة.. ومصر رائدة في التجارة الإلكترونية

مخازن استراتيجية في 7 محافظات باستثمارات 40 مليار جنيه





كشف الدكتور إبراهيم العشماوى مساعد وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة، خطة الوزارة لموسم عيد الأضحى.





وقال "العشماوي"، ننفذ استعدادات كبيرة قبل الأعياد وكل المخابز تعمل على مستوى الأسبوع و18 ألف رأس ماشية في الشوادر المختلفة، والمطاحن تعمل بكامل طاقتها.





وأكد الدكتور إبراهيم العشماوى مساعد وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة، أن الوزارة تقوم بكل ما يلزم لكي لا يشعر المواطن بأي مشكلة في العيد، موضحا أن الوزارة تقوم بعمل خطة وإجراءات من شأنها توفير كل السلع الأساسية في الأسواق.





وأعلن مساعد وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة، أن مصر من أفضل 10 دول لديها أمن غذائي على مستوى العالم، ورقم واحد عربيًا وأفريقيًا.





وقال "العشماوي"، إن مصر تحتل المرتبة الأولي عربيًا وأفريقيًا في الأمن الغذائي، موضحًا أن هذا يرجع لعدة أسباب منها توافر الاحتياطي وتأمين احتياجات البلاد لفترة طويلة.





وتابع الدكتور أبراهيم العشماوي أن لدينا احتياطيا تموينيا يفي بكل احتياجات البلاد لمدة 5 أشهر، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان يوجه دائمًا بزيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع المختلفة.





وأكد مساعد وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة، أنه لم يحدث أي نقص لأي منتج خلال أزمة جائحة كورونا، متابعا أنه لم يرتفع سعر أي سلع خلال جائحة كورونا.





وأشار إلى أن الرئيس السيسي كانت توجيهاته رفع كفاءة منظومة التجارة.





وأكد الدكتور إبراهيم العشماوي مساعد وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة، أن لدينا استثمارات مليار دولار في سلاسل تجارية ومتاجر كبيرة لشركة واحدة خلال العامين المقبلين.





وكشف العشماوي، عن أننا وقعنا مع فرنسا عقدًا لإنشاء أسواق الجملة للخضر والفاكهة وعقود أخرى مع اليونان.





وتابع العشماوي، أن ثلث القوى العاملة في مصر تعمل في مجال التجارة، لافتا إلى أن معظم المؤشرات تشير إلى أن مصر ستكون رائدة في مجال التجارة الإلكترونية.





وأكمل مساعد وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة، أنه 500 مليون دولار استثمارات إماراتية جديدة في قطاع السلاسل التجارية.





وأشار "العشماوي"، إلى أن مصر تحتاج 50 مركزًا لوجيستيًا على مستوى كل المحافظات، مؤكداً أن المناطق اللوجيستية تساعد المواطن للحصول على السلع بأسعار تنافسية.





وأعلن الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة، انشاء مخازن استراتيجية في 7 محافظات، مضيفا أن حجم الاستثمار فيهم يتجاوز الـ 40 مليار جنيه.





وأضاف عشماوي،: ستعمل لأحدث تكنولوجيا موجودة في العالم، لافتا إلى أن قطاع التجارة قطاع كثيف العمالة والاستثمار.





وتابع الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة، أن هذا القطاع من أكثر القطاعات التي تشهد نموًا على مستوى العالم.





وأكمل مساعد وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة، أن الدعم على المنتجات التموينية زاد ثلاثة أضعاف ما كان عليه من ست سنوات وحدث تحسن في جودة المنتجات والأسعار، لافتا إلى أن 90 مليار جنية دعم الدولة المقدم والمخصص للسلع التموينية.





قال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة، إنه على مدار السنوات الماضية سجل ناديا الزمالك والأهلي علامات تجارية.





وأضاف "عشماوي"، أن النادي الأهلي سجل ما يفوق عن 100 علامة تجارية، والزمالك بالمثل للحفاظ على هوية المنتج الخاص بهما، لافتاً إلى أن نادي الزمالك تقدم بطلب للحصول على علامة نادي القرن.





وتابع مساعد وزير التموين رئيس جهاز تنمية التجارة، أن هذا الأمر يحتاج من 6 أشهر إلى عام تقريبا وهي عملية تحتاج لوقت، مشيرًا إلى أننا ننظر للنواحي الفنية الخاصة بها ولو هناك أي تعارض معها ومع علامة أخرى لا يسمح بالتسجيل.





وأكمل أن نادي الزمالك حصل على رقم، وننظر بعدها على العلامة وهل هناك علامات مشابهة وهل الزمالك لديه الوثائق، متابعًا أننا لا نرفض أي طلب ونعمل عليه وبعد عام على الأكثر نخرج بالقرار في الأمر.





وأشار إلى أننا نستخدم تقنيات حديثة في هذا الأمر، ونادي الزمالك لم يحصل على الموافقة على لقب نادي القرن، مستدركًا: "أي حد حتى لو ماشي في الشارع ممكن يقدم طلب بس يكون عنده سجل تجاري ولا يعني قبول الطلب أنه تم تأييد العلامة".





وأوضح أن النادي الأهلي تقدم بطلب نادي القرن منذ سنوات كثيرة ومازلنا نبحث هذا الأمر وهل الأهلي حصل على العلامة أم لا.