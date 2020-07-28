وزير الزراعة: مصر تحتل المرتبة الثانية عالميا في تصدير البطاطس ..فيديو

ثقتها في الإجراءات المصرية المتبعة التي تخص تصدير السلع الزراعية . قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الصين تستورد المحاصيل من مصر وتضع





وأضاف السيد القصير، في مداخلة هاتفية في برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "أون أي" ، أن إجمالي صادرات مصر من السلع الزراعية وصل إلى 3.7 مليون طن، مؤكدا أن دول العالم لا يستورد المنتج المصري إلا بجودة 100%.





السيد القصير ، أن المصري يتفوق على الإسباني وتقوم إسبانيا باستيراد البرتقال من مصر وجميع الفواكه . وأوضحالبرتقالباستيرادالفواكه





وتابع أن مصر تحتل المرتبة الثانية عالميا في تصدير البطاطس إضافةً إلى تصدير العنب والجوافة والفراولة، مؤكدا أن مصر تصدر إلى 160 دولة في العالم.



