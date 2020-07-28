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وزير الزراعة: مصر تحتل المرتبة الثانية عالميا في تصدير البطاطس ..فيديو

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 11:32 م
وزير الزراعية
وزير الزراعية
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إبراهيم القادري
قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الصين تستورد المحاصيل من مصر وتضع ثقتها في الإجراءات المصرية المتبعة التي تخص تصدير السلع الزراعية.

وأضاف السيد القصير، في مداخلة هاتفية في برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "أون أي"، أن إجمالي صادرات مصر من السلع الزراعية وصل إلى 3.7 مليون طن، مؤكدا أن دول العالم لا يستورد المنتج المصري إلا بجودة 100%.

وأوضح السيد القصير، أن البرتقال المصري يتفوق على الإسباني وتقوم إسبانيا باستيراد البرتقال من مصر وجميع الفواكه.

وتابع أن مصر تحتل المرتبة الثانية عالميا في تصدير البطاطس إضافةً إلى تصدير العنب والجوافة والفراولة، مؤكدا أن مصر تصدر إلى 160 دولة في العالم.

وأوضح أن المزارعين كان لهم دور مهم جدا في أن نصل إلى هذه المرحلة الجيدة، مؤكدا أن مصر من الدول القليلة التي تنتج قطن طويل التيلة.
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