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رياضة

خناقة وقطع سروال.. حارس سموحة يعتذر لـ أحمد رفعت

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 11:37 م
الهاني سليمان حارس
الهاني سليمان حارس نادي سموحة
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حسام الحارتي

قدم الهاني سليمان حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة اعتذاره لـ أحمد رفعت لاعب الاتحاد السكندري على المشادة التي حدثت بينهما خلال لقاء اليوم . 


وأكد الهاني سليمان في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورت " أنه يكن كل الاحترام والتقدير للاعب الاتحاد السكندري.


وتابع:" أحمد رفعت بمثابة أخ وأكن له كل الاحترام وأعتذر عما حدث ".


وأتم :" قدمت الاعتذار لمحمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري عما حدث .


وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة على الاتحاد السكندري بنتيجة 1/2 فى المباراة الودية التى جمعت الفريقين مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب سموحة ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف مباريات الدوري المصري.


تقدم سموحة بالهدف الأول عن طريق ناصر ماهر، ثم نجح محمد الصباحي في إحراز هدف التعادل للاتحاد السكندري.


وعاد  صلاح محسن وسجل هدف الفوز لسموحة قبل انتهاء المباراة.


وقبل انتهاء المباراة استحوذ الهاني سليمان على الكرة، وركض أحمد رفعت لاعب الاتحاد السكندري لاستخلاصها منه ليتسبب في قطع سروال الهاني سليمان.


ودخل الهاني سليمان في مشادة مع أحمد رفعت لاعب الاتحاد لتبدأ المشادات بينهما وتصل إلى السباب .


وطلب طلعت يوسف المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري من حكم المباراة إنهاء اللقاء في الدقيقة 85 لينهي اللقاء ورفع تقرير بما حدث للجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري .


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