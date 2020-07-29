6 أسباب تؤدي إلى تعطل السيارة في الصباح

من أكثر المشاكل التي تواجه قائد السيارة هو تعطل السيارة وعدم قدرتها على السير بالكفاءة المطلوبة، مما يُثير ازعاج السائق وعدم قدرته على معرفة سبب العطل.





لذلك يقدم موقع صدى البلد أبرز الأعطال التي تؤدي إلى عدم دوران السيارة





1- التأكد من إحكام ربط أطراف البطارية والموجب والسالب وعند وجود أي آثار أملاح قم بتنظيفها جيدًا.





2- تلف البوجيهات ” شمعات الاحتراق”، يؤدي إلى عدم القيام بوظيفتها وهي إطلاق الشرارة بصورة كافية لكي يتم إشعال خليط الهواء والوقود في غرفة الاحتراق في المحرك، والتي تعمل على تشغيل المحرك.





3- انتهاء عمر البطارية أو تعرضها للتلف من أبرز أسباب تعطل السيارة صباحًا وعدم قدراتها على السير.





4- في حالة وجود خلل أو انسداد البخاخات في المحرك بالأوساخ والأتربة، يؤدي إلى ضعف ضخ الوقود إلى المحرك.





5- انسداد فلتر البنزين، أو أنه يحتوي على كميات مشبعة من المياه، لذلك ينصح بتجنب نقص فلتر البنزين بقدر الإمكان.





6- خلل أو تلف حساس CTSيعمل هذا الحساس على قياس درجة حرارة ماء التبريد في المحرك، وفي حال كان المحرك باردًا يعطي أمرا بزيادة جرعة الوقود في المحرك حتى يمكن وصول درجة حرارة المحرك إلى المستوى الطبيعي، وهو ما يؤدي إلى تشغيل المحرك وفي حال تلف الحساس يفقد وظيفته.







