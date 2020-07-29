ميدو يشيد بـ كارتيرون ويوجه رسالة لناشئي الزمالك بعد تألقهم.. فيديو

أشاد أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق بـ الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض، مؤكدًا أنه يصنع جيلًا جديدًا للفريق الأبيض، بضخ دماء جديدة في التشكيلة.

وأوضح ميدو في تصريحات تلفزيونية عبر برنامجه "اوضة لبس " المذاع عبر قناة النهار أن الشباب الصاعد في الزمالك يملك هوية النادي وطريقته وأسلوبه، وهو ما يثير تفاؤل الجماهير، لكن هؤلاء الشباب بحاجة لعدم التركيز مع صفحات التواصل الاجتماعي.

وأكد ميدو أن التوقيت المناسب للزج بهؤلاء الصاعدين سيكون معيار تألقهم في الفترة القادمة، خاصة أن الأبيض يعج بالنجوم، والدفع بهؤلاء الصاعدين سيكون إضافة قوية للفريق.

ووجه ميدو نصيحة لناشئي الزمالك قائلا:" اوعي تتغرّ في يوم من الأيام، كل ما الكورة تديك لازم تنزلها انت لـ تحت وتجتهد اكتر واكتر، لازم تستغلّ النعمة اللي ربنا أوهبها ليك أحسن استغلال، فيه أكتر من مليون شاب في مصر يتمنى بس يكون مكانك ويتدرب جنب اللاعيبة الكبيرة اللي زي شيكابالا وطارق "