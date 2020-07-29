تسمية يوم عرفة وأفضل الدعاء فيه .. مبروك عطية يكشف التفاصيل.. فيديو

قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن سبب تسمية عرفات بهذا الاسم، هو أن سيدنا جبريل عليه السلام، كان يُعلّم سيدنا إبراهيم مناسك الحج.





وأضاف "عطية"، في لقائه على فضائية "إم بي سي مصر"، أنه كلما ذكر له شيئًا أو أراه شيئًا يقول له "أعرفت؟: فيرد خليل الله: نعم عرفت".





وأشار إلى أنه من هنا ينبغي أن يستثمر المسلمون سواء من الحجاج أو من غيرهم، أن الدين قائم على المعرفة.





وتابع: الله يقول في كتابه العزيز "وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا" منوهًا أن دعاء عرفة يكمن في سطر واحد وهو قول النبي "خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو على كل شيء قدير".