مبروك عطية: معذورٌ من مُنع من أداء الحج هذا العام.. فيديو

قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن من مُنع من أداء الحج هذا العام- بعد عزمه على أدائه- بسبب أزمة كورونا، منوهًا أنه معذور في الشرع، وعليه أن يرضى بقدر الله.





وأضاف "عطية"، في لقائه على فضائية "إم بي سي مصر"، أن الله حينما فرض الحج فرضه مرة في العمر، وعلى القادر المُستطيع.





واستشهد بقوله تعالى: "وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلً" منوها أن السبيل ثلاث طرق:"المال، والصحة، وأمن الطريق".





وأشار إلى أن من كان معه المال الكافي لأداء فريضة الحج وحصل له الأمان؛ فله أن يحج.