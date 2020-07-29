مفيش أكل للأعداد الزيادة.. عروسان يضعان شروطاً غريبة لحضور حفل زفافهما

يعتبر حفل الزفاف من الحفلات المهمة في حياة كل من العريس والعروس ، فالجميع ينتظرها من الأهل والأصدقاء ليشاركوهما فرحتهما بذلك اليوم، ولكن دعوة الزفاف الذي تلقاها أحد المدعوين أثارت غضبه بسبب الشروط التي وضعها العروسين.

ووفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية ، فإن أحد رواد التواصل الإجتماعي نشر صورة لدعوة زفاف مكتوب خلفها تعليمات للحضور ، والأسوأ من تلك التعليمات أن العريس والعروس قسما المدعويين إلى فئات لِيَحِدَّا من الأعداد الزائدة .





وكتب العروسان خلف دعوة الزفاف تعليمات هامة لحضور الزفاف، فإن الأهل والأقارب هم الدرجة الأولى ولهم الحق في اصطحاب أي شخص يريدونه معهم ولهم عدد كبير من الكراسي .





أما عن الأصدقاء فهم الفئة الثانية فيجب عليهم بالالتزام بالعدد الذي دعاه العروسان ولا يجب اصطحاب أشخاص زائدين، مهما كان السبب .





والفئة الثالثة هم الزملاء، ونصح العروسان تلك الفئة، أن يحضروا بأعداد محددة وللأشخاص الذين أرسلت لهم دعوات فقط، وإلا لن يتمكنوا من توفير كرسي وطعام لهم خلال الحفل .