صحيفة كويتية: منع شيوخ من الأسرة الحاكمة ومسئولين من السفر

كشفت صحيفة "القبس" الكويتية ، عن تعليمات مشددة صدرت للعاملين في المنافذ الحدودية في الكويت، بعدم التهاون في تفتيش أي مركبة أو شاحنة بضائع بدقة شديدة، خشية هروب أي متهم في قضايا الفساد.





وذكرت الصحيفة، نقلا عن مصادرها، أنه تم وضع أسماء 14 قياديًا على قائمة الممنوعين من السفر، بينهم 3 شيوخ من الأسرة الحاكمة، ووزيران سابقان، وكلاء وزارات سابقين وحاليين.





وأوضحت أن معظمهم متهمون في قضايا «ضيافة الداخلية» و«اليوروفايتر» و«الصندوق الماليزي» و«اختلاسات الصحة» وقضايا غسل أموال أخرى.





ومن أبرز أسماء الممنوعين من السفر الشيخ خالد الجراح، الشيخ صباح المبارك، علي العبيدي، جسار الجسار.





ونقلت عن المصدر قوله إن عدد الهاربين منذ سنوات خارج البلاد بعد صدور أحكام جنائية بحقهم يقدر بنحو 300 مواطن.



