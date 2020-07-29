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أخبار العالم

صحيفة كويتية: منع شيوخ من الأسرة الحاكمة ومسئولين من السفر

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 04:45 ص
الكويت تمنع شيوخ
الكويت تمنع شيوخ من الأسرة الحاكمة ومسؤولين من السفر
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قسم الخارجي
كشفت صحيفة "القبس" الكويتية ، عن تعليمات مشددة صدرت للعاملين في المنافذ الحدودية في الكويت، بعدم التهاون في تفتيش أي مركبة أو شاحنة بضائع بدقة شديدة، خشية هروب أي متهم في قضايا الفساد.

وذكرت الصحيفة، نقلا عن مصادرها، أنه تم وضع أسماء 14 قياديًا على قائمة الممنوعين من السفر، بينهم 3 شيوخ من الأسرة الحاكمة، ووزيران سابقان، وكلاء وزارات سابقين وحاليين.

وأوضحت أن معظمهم متهمون في قضايا «ضيافة الداخلية» و«اليوروفايتر» و«الصندوق الماليزي» و«اختلاسات الصحة» وقضايا غسل أموال أخرى.

ومن أبرز أسماء الممنوعين من السفر الشيخ خالد الجراح، الشيخ صباح المبارك، علي العبيدي، جسار الجسار.

ونقلت عن المصدر قوله إن عدد الهاربين منذ سنوات خارج البلاد بعد صدور أحكام جنائية بحقهم يقدر بنحو 300 مواطن.

وأضافت المصادر أنه بناء على هذه التعليمات، جرى رفع الجهوزية والحذر، وتقليص فترة الراحة لموظفي المنافذ الحدودية، لتصبح يومين بدلًا من 4 أيام، وذلك للتركيز والتشديد.
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