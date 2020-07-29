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منوعات

بشرى سارة.. تحديد 21 دواءً جديدًا لـ علاج كورونا

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 07:51 ص
كورونا
كورونا
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عزة عاطف
كشفت دراسة حديثة أن العلماء حدّدوا 21 مركبًا دوائيًا يمكنها المساعدة في علاج فيروس كورونا المستجد، بما فيهم دواء الجذام المعتمد بالفعل في علاج الحساسية وعلاجات السرطان التجريبية. 

وقد أثبتت 13 من هذه الأدوية بالفعل أنها آمنة، بجرعات، من غير المرجح أن تشكل مخاطر على مرضى فيروس كورونا المستجد في التجارب لأغراض أخرى، وفقا للدراسة المنشورة في مجلة Nature. 

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وقد شجع الباحثون من معهد سانفورد بورنهام بريبيز ديسكفري الطبي في كاليفورنيا بشكل خاص من خلال اكتشاف أن 4 من الأدوية قد تعمل بشكل جيد بالاشتراك مع دواء remdesivir، الذي منحته إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) بالفعل كعلاج طارئ لعلاج كورونا

إن العقار الوحيد في الوقت الحالي الحاصل على إذن الاستخدام في حالات الطوارئ (EUA) من إدارة الغذاء والدواء (FDA) هو عقار مضاد للفيروسات، كان قد فشل في علاج الإيبولا ولكن ثبت أنه يقلل من خطر وفاة المريض بكورونا بنسبة 30 إلى 62%.

جاء ذلك بعد ما تم تجريد عقار هيدروكسي كلوروكوين المثير للجدل والمدعوم من ترامب من فاعلية استخدامه في الحالات الطارئة بعد الفوز بنفس التعيين من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

وتم اعتماد بلازما دم الناجين من فيروس كورونا كعلاج تجريبي واعتبرت آمنة، ولكن مدى نجاحها لا يزال قيد التحقيق.
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