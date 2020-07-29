دوره سيكون مؤقتًا.. رئيس نادي النجوم: أحمد عيد أعلن تدريب الفريق دون إذني

وقال "الطويلة" خلال مداخلة على "صدى البلد" :"عيد كان موفقاً في المباراة التي قادها كمدير فني وكنت صريحًا معه أخبرته أن هناك مديرًا فنيًا أجنبيًا ربنا يغيب عن أول مباراتين أو ثلاثة؛ لذا سيكون هو المدير الفني (حتى يحضر المدير الفني الأجنبي) ولم يكن لديه مانع".

وكان عيد عبد الملك قد أعلن منذ يومين عن قبوله تولي مهمة المدير الفني للنجوم خلال الفترة المقبلة.





وكتب أحمد عيد عبد الملك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "في جلسة مع رئيس نادي النجوم بحضور عبد السلام نجاح وأحمد عثمان بلية وكيلي تم الاتفاق على تولي الإدارة الفنية للفريق في الـ 5 مباريات المتبقية للموسم الجاري على أن يتم استدعاء مدير فني أجنبي ابتداء من الموسم الجديد".





وأكمل: "‫فوجئت بأن المدير الفني الأجنبي ممكن يبقى موجود من الموسم الحالي- على حد قول رئيس النادي- وهو أمر مرفوض بالنسبالي بعد الاتفاق، وتغير الكلام وبعد كلام رئيس النادي في الإعلام وعدم المصداقية بخصوص الاتفاق".





وأردف: "‫وفوجئت أيضًا بوجود كابتن محمد صلاح ولن تتم إقالته وإشارته أنه سيكون موجودا في أول تدريب للفريق لإثبات حقه القانوني؛ ده شيء مرفوض بالنسبالي إني أبقي موجود أو أدخل في مهاترات في بداية حياتي التدريبية، وخصوصًا مع كابتني محمد صلاح".