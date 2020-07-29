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فن

أصالة عن طبيب الغلابة: يستحق شارعًا باسمه في أنحاء الوطن العربي

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 07:18 ص
صدى البلد
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شروق حمدى
نعت النجمة أصالة طبيب الغلابة دكتور محمد مشالى من خلال تغريدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر. 

وقالت أصالة من خلال تغريدتها: "هذا الإنسان من أروع الشّخصيّات الّتي مرّت في هذا الزّمان ، ويستحقّ أنّ يُحفظ اسمه وما فعل وما أعطى وما داوى وما في كلّ كتاب .. يحكي قصص قلوب رحومه".


وأضافت أصالة: "يستحقّ شارعًا باسمه في كلّ أنحاء الوطن العربيّ الكبير، أحبّه ملايين البشر أنا منّهم ، دون أنّ نلتقيه ، رحم الله طبيب الغلابة "

وتوفي أمس الدكتور محمد مشالي استشاري الباطنة والأمراض المتوطنة والمعروف إعلاميا بـ"طبيب الغلابة"  إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أثناء تواجده داخل منزله، رفقة أفراد عائلته في مسقط رأسه بمدينة طنطا .

جدير بالذكر أن طبيب الغلابة توفي عن عمر يناهز 76 عاما وترك بصمة في أعمال الخير مع الغلابة والكشف على غير القادرين مقابل  قيمة زهيدة لا تتجاوز 10 جنيهات طوال فترة تزيد على 50 سنة أفناها في عمله كالطبيب لخدمة المرضى وخاصة الفقراء.


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