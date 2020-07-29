أصالة عن طبيب الغلابة: يستحق شارعًا باسمه في أنحاء الوطن العربي

نعت النجمة أصالة طبيب الغلابة دكتور محمد مشالى من خلال تغريدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر.
وقالت أصالة من خلال تغريدتها: "هذا الإنسان من أروع الشّخصيّات الّتي مرّت في هذا الزّمان ، ويستحقّ أنّ يُحفظ اسمه وما فعل وما أعطى وما داوى وما في كلّ كتاب .. يحكي قصص قلوب رحومه".
وأضافت أصالة: "يستحقّ شارعًا باسمه في كلّ أنحاء الوطن العربيّ الكبير، أحبّه ملايين البشر أنا منّهم ، دون أنّ نلتقيه ، رحم الله طبيب الغلابة "
هذا الإنسان من أروع الشّخصيّات الّتي مرّت في هذا الزّمان ، ويستحقّ أنّ يُحفظ إسمه ومافعل وماأعطى وماداوى ومافي كلّ كتاب .. يحكي قصص قلوب رحومه ..يستحقّ شارعًا بإسمه في كلّ أنحاء الوطن العربيّ الكبير ، أحبّه ملايين البشر أنا منّهم ، دون أنّ نلتقيه ، رحم الله #طبيب_الغلابه https://t.co/qeHkq9XQCC— Assala (@AssalaOfficial) July 28, 2020