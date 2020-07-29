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مرأة

علامات يصدرها جسمك تشير إلى نقص الفيتامينات

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 07:09 ص
نقص الفيتامين
نقص الفيتامين
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لمياء الياسين
على الرغم من وجود الكثير من العلاجات لتعويض نقص الفيتامينات ، لكن لا يزال الكثيرون يعانون من نقص الفيتامينات إليك بعض العلامات التى يصدرها جسمك والتى تشير إلى نقص  الفيتامينات  يقدمها موقع برايت سايد

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1. خدر في الأطراف

لا توجد أغذية كافية غنية بالفيتامينات B6 و B12 و B9 (حمض الفوليك). تؤثر هذه الفيتامينات على الكتل الغذائية التي تستخدم لإنتاج خلايا الدم الصحية اللازمة لنقل الأكسجين إلى الخلايا ونقصها يسبب الشعور بالخدر فى الأطراف 

2. نتوءات على الوركين واليدين

تظهر نتوءات تشبه حب الشباب بسبب نقص الفيتامينات A و D والأحماض الدهنية.
حاول تقليل كمية الدهون المتحولة المستهلكة. يجب أن تأكلين الكثير من سمك السلمون والمكسرات. لا تنسى فيتامين أ الموجود في الخضروات مثل الجزر أو الفلفل الأحمر الحلو.

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3. أصفر في بياض عينيك

يشير اصفرار بياض العين إلى نقص فيتامين ب 12 .
أضيفى المزيد من مصادر الفيتامينات في نظامك الغذائي. يوجد الكثير من فيتامين ب 12 في كبد البقر والدجاج والحليب والسلمون والتونة والضأن.

4.التهاب اللثة

نقص فيتامين D. أظهر البحث أن الأشخاص الذين يفتقرون إلى فيتامين د غالبًا ما يعانون من التهاب اللثة .

إن النظام الغذائي الذي يحتوي على الأطعمة الغنية بالكالسيوم والفوسفور وفيتامين د مهم جدًا لصحة أسنانك. تناول منتجات الألبان والأرز البني والطماطم والفاصوليا والأسماك والحمضيات والعنب.
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