سبب صادم لإصابتك بسرطان القولون



وفقا لموقع "برايت سايد" عندما تعرض بشرتك لأشعة الشمس ، يبدأ جسمك في إنتاج فيتامين د ، المعروف أيضًا باسم فيتامين أشعة الشمس. والذي يلعب دورًا مهمًا جدًا في الأداء السليم للعديد من أعضاء وأنسجة الجسم.





احرصي عليه.. فيتامين د يحميك من الإصابة بالسكري



وإليك أكثر الأعراض شيوعًا لنقص



ضعف العظام



يعتبر الكالسيوم و فيتامين د من العناصر الغذائية الهامة والضرورية لصحة العظام و يتم امتصاص الكالسيوم في الأمعاء الدقيقة بمساعدة فيتامين د.

تشوهات القدم

نقص فيتامين د يسهل امتصاص الفوسفات والكالسيوم كما يؤدي نقص الكالسيوم في العظام إلى تغيرات في بنية العظام وتشوهها.

سرطان القولون

وقد أظهرت الدراسات أن عدم التعرض لأشعة الشمس يسبب عدم كفاية فيتامين د في الخلايا يمكن أن يؤدي في النهاية إلى تطور سرطان القولون والمستقيم .



مشاكل البشرة



التعرض لأشعة الشمس فعال لعلاج الصدفية ، حب الشباب ، ومشاكل الجلد الأخرى.

وإليك أكثر الأعراض شيوعًا لنقص فيتامين د وقد أظهرت الدراسات أن عدم التعرض لأشعة الشمس يسبب عدم كفاية فيتامين د في الخلايا يمكن أن يؤدي في النهاية إلى تطور سرطان القولون والمستقيم .التعرض لأشعة الشمس فعال لعلاج الصدفية ، حب الشباب ، ومشاكل الجلد الأخرى.

أضرار عديدة تحدث لجسمك إذا لم تحصل على ما يكفي من الوقت لتتعرض خلاله لأشعة الشمس.