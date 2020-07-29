سبب صادم لإصابتك بسرطان القولون

أضرار عديدة تحدث لجسمك إذا لم تحصل على ما يكفي من الوقت لتتعرض خلاله لأشعة الشمس.
وفقا لموقع "برايت سايد" عندما تعرض بشرتك لأشعة الشمس ، يبدأ جسمك في إنتاج فيتامين د ، المعروف أيضًا باسم فيتامين أشعة الشمس. والذي يلعب دورًا مهمًا جدًا في الأداء السليم للعديد من أعضاء وأنسجة الجسم.
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احرصي عليه.. فيتامين د يحميك من الإصابة بالسكري
وإليك أكثر الأعراض شيوعًا لنقص فيتامين د
ضعف العظام
وقد أظهرت الدراسات أن عدم التعرض لأشعة الشمس يسبب عدم كفاية فيتامين د في الخلايا يمكن أن يؤدي في النهاية إلى تطور سرطان القولون والمستقيم .
مشاكل البشرة
التعرض لأشعة الشمس فعال لعلاج الصدفية ، حب الشباب ، ومشاكل الجلد الأخرى.
وإليك أكثر الأعراض شيوعًا لنقص فيتامين د
ضعف العظام
يعتبر الكالسيوم و فيتامين د من العناصر الغذائية الهامة والضرورية لصحة العظام و يتم امتصاص الكالسيوم في الأمعاء الدقيقة بمساعدة فيتامين د.
تشوهات القدم
نقص فيتامين د يسهل امتصاص الفوسفات والكالسيوم كما يؤدي نقص الكالسيوم في العظام إلى تغيرات في بنية العظام وتشوهها.
سرطان القولون
وقد أظهرت الدراسات أن عدم التعرض لأشعة الشمس يسبب عدم كفاية فيتامين د في الخلايا يمكن أن يؤدي في النهاية إلى تطور سرطان القولون والمستقيم .
مشاكل البشرة
التعرض لأشعة الشمس فعال لعلاج الصدفية ، حب الشباب ، ومشاكل الجلد الأخرى.