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مرأة

سبب صادم لإصابتك بسرطان القولون

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 06:40 ص
سرطان
سرطان
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لمياء الياسين
أضرار عديدة تحدث لجسمك إذا لم تحصل على ما يكفي من الوقت لتتعرض خلاله لأشعة الشمس.

وفقا لموقع "برايت سايد" عندما تعرض بشرتك لأشعة الشمس ، يبدأ جسمك في إنتاج فيتامين د ، المعروف أيضًا باسم فيتامين أشعة الشمس. والذي يلعب دورًا مهمًا جدًا في الأداء السليم للعديد من أعضاء وأنسجة الجسم.

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وإليك أكثر الأعراض شيوعًا لنقص فيتامين د

ضعف العظام

يعتبر الكالسيوم و فيتامين د من العناصر الغذائية الهامة والضرورية لصحة العظام و يتم امتصاص الكالسيوم في الأمعاء الدقيقة بمساعدة فيتامين د.

تشوهات القدم

نقص فيتامين د يسهل امتصاص الفوسفات والكالسيوم كما يؤدي نقص الكالسيوم في العظام إلى تغيرات في بنية العظام وتشوهها.

سرطان القولون

وقد أظهرت الدراسات أن عدم التعرض لأشعة الشمس يسبب  عدم كفاية فيتامين د في الخلايا يمكن أن يؤدي في النهاية إلى تطور سرطان القولون والمستقيم .

مشاكل البشرة

التعرض لأشعة الشمس فعال لعلاج الصدفية ، حب الشباب ، ومشاكل الجلد الأخرى.
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