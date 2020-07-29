إسماعيل ياسين فى الأسطول.. أحمد مجاهد يسخر من بعض مرشحي انتخابات اتحاد الكرة





ونشب خلاف بين اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة من جانب وسارة ساليمون مندوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بشأن انتخابات الجبلاية القادمة وفقا للائحة الفيفا او القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧.





قال المهندس أحمد مجاهد عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.. هناك ممن أعلنوا الترشح لانتخابات الجبلاية من يشبه اسماعيل ياسين في الاسطول كلما جاء دوره للقفز تراجع للخلف و قدم غيره.









يذكر أن اجتماعا عبر الفيديو كونفرانس خلال الساعات القادمة سوف يجمع بين مندوب الفيفا وأعضاء اللجنة الخماسية المؤقتة في الجبلاية من أجل حسم مصير اللجنة الخماسية سواء بالتجديد او إسناد ادارة شؤون الاتحاد الى القائم بأعمال المدير التنفيذى للاتحاد وليد العطار.

سخر المهندس أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة السابق من بعض المرشحين لانتخابات مجلس ادارة اتحاد الكرة القادمة.