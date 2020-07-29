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رسميا.. انتهاء تصحيح امتحانات الثانوية العامة يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 09:04 ص
صحف وجرائد
صحف وجرائد
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شيرين عادل
استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة «صدى البلد»، أبرز مانشيتات وعناوين الصحف المصرية والدولية الصادرة اليوم، الأربعاء، ومنها:

"صدى البلد" 

الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح المدينة الصناعية بالروبيكى .. ويتفقد مصانع الغزل والنسيج .. ويؤكد: قضيتنا فى سد النهضة عادلة .. اطمئنوا.

الأهرام

وزير الخارجية يجرى اتصالات هاتفية مع عدد من أعضاء الكونجرس الأمريكى لمناقشة تطورات سد النهضة والأوضاع فى ليبيا. 

رئيس الوزراء يتابع استعدادات تنظيم مصر لبطولة كأس العالم لكرة اليد 2021.

الوفد 

رسميا.. الانتهاء من تصحيح امتحانات الثانوية العامة. 

أخبار اليوم

الصحة: تسجيل 465 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و39 حالة وفاة. 



الوطن

التنمية المحلية: 10 تعليمات للمحافظين خلال عيد الأضحى المبارك. 

الفجر

السياحة والآثار: 611 فندقا مؤهلا للعودة إلى العمل. 
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