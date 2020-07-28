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الرئيس السيسي يوجه بدعم صندوق عطاء لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بـ 100 مليون جنيه ..يتصدر نشرة صباح البلد

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 09:04 ص
صحف وجرائد
صحف وجرائد
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نورهان رأفت
استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة «صدى البلد»، أبرز مانشيتات وعناوين الصحف المصرية والدولية الصادرة اليوم، الثلاثاء ، ومنها:

 "صدى البلد "

الرئيس السيسي يوجه بدعم صندوق عطاء لرعاية ذوي الإحتياجات الخاصة بـ 100 مليون جنيه.

خلال لقائه بوزير الخارجية السعودي..السيسي : مصر تسعى لعدم تحول ليبيا إلى قاعدة ارتكاز للإرهاب .

"الجمهورية" 

الحكومة : أجازة عيد الأضحى من الخميس إلى الاثنين .

"الدستور" 

مصادر : إعلان نتيجة الثانوية العامة 5 أغسطس .

"الوطن "

وزير التموين يطمئن المواطنين : منظومة الخبز متوفرة خلال أيام العيد 
مصيلحي : توفر الخراف الحية في 36 شادر بسعر 58 جنيها للكيلو .

"الأهرام "
الصحة : تسجيل 420 إصابة جديدة لفيروس كورونا و 46 حالة وفاة .
"المصري اليوم "

"الجزار " يستعرض مخطط  "السويس الجديدة" .

"أخبار اليوم "

محافظ القاهرة : نسعى لأن تكون القاهرة بدون إشغالات 

"اليوم السابع "

التأمينات تبدأ اليوم صرف معاشات أغسطس لمن يتقاضون أكثر من 2000 جنيه.

"الشروق"

دفن جثمان طبيب الغلابة محمد مشالي وإقامة صلاة الجنازة عليه ظهر اليوم في البحيرة.



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