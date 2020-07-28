الرئيس السيسي يوجه بدعم صندوق عطاء لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بـ 100 مليون جنيه ..يتصدر نشرة صباح البلد

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة «صدى البلد»، أبرز مانشيتات وعناوين الصحف المصرية والدولية الصادرة اليوم، الثلاثاء ، ومنها:
"صدى البلد "
الرئيس السيسي يوجه بدعم صندوق عطاء لرعاية ذوي الإحتياجات الخاصة بـ 100 مليون جنيه.
خلال لقائه بوزير الخارجية السعودي..السيسي : مصر تسعى لعدم تحول ليبيا إلى قاعدة ارتكاز للإرهاب .
"الجمهورية"
الحكومة : أجازة عيد الأضحى من الخميس إلى الاثنين .
"الدستور"
مصادر : إعلان نتيجة الثانوية العامة 5 أغسطس .
"الوطن "
وزير التموين يطمئن المواطنين : منظومة الخبز متوفرة خلال أيام العيد
مصيلحي : توفر الخراف الحية في 36 شادر بسعر 58 جنيها للكيلو .
"الأهرام "
الصحة : تسجيل 420 إصابة جديدة لفيروس كورونا و 46 حالة وفاة .
"المصري اليوم "
"الجزار " يستعرض مخطط "السويس الجديدة" .
"أخبار اليوم "
محافظ القاهرة : نسعى لأن تكون القاهرة بدون إشغالات
"اليوم السابع "
التأمينات تبدأ اليوم صرف معاشات أغسطس لمن يتقاضون أكثر من 2000 جنيه.
"الشروق"
دفن جثمان طبيب الغلابة محمد مشالي وإقامة صلاة الجنازة عليه ظهر اليوم في البحيرة.