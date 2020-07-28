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وزير التعليم : الثلاثاء المقبل إعلان نتيجة الثانوية العامة

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 10:55 م
وزير التربية و التعليم
وزير التربية و التعليم
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البهي عمرو
قال الإعلامي شريف عامر، إن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم أكد أن نتيجة الثانوية العامة سيتم إعلانها الثلاثاء المقبل بعد العيد.


وأضاف عامر خلال تقديمه برنامج " يحدث فى مصر" المذاع على قناة " إم بي سي مصر" أن الدكتور طارق شوقى صرح بذلك لبرنامج يحدث فى مصر.


وفى سياق آخر.. نتيجة الثانوية العامة 2020 ، أصبحت الآن هي حديث الساعة بالنسبة لمعظم الأسر المصرية ، حيث يتساءل الجميع عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2020 خاصة مع تداول أخبار تحمل مواعيد متضاربة؛ مما تسبب في زيادة حالة التوتر بين الطلاب وأولياء أمورهم.


ومن جانبه أكد الدكتور رضا حجازي رئيس عام امتحانات الثانوية العامة نائب وزير التربية والتعليم، أن نتيجة الثانوية العامة 2020 لن تعلن قبل عيد الأضحى مثلما يردد البعض، مشيرا إلى أنها ستعلن بعد إجازة عيد الأضحى المبارك ، وسيتم حسم موعد محدد لإعلانها بعد العودة من اجازة العيد يوم الثلاثاء القادم.


وأوضح حجازي في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، أن المشاركين في أعمال الكنترولات سييحصلون على إجازة العيد التي ستتوقف فيها كل الأعمال (من الخميس حتى الاثنين القادم) ثم يعودون للعمل بعد العيد (من الثلاثاء) لإنهاء اللمسات الأخيرة لتجميع وتجهيز نتيجة الثانوية العامة 2020 لعرضها على الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم لاعتمادها رسميا و اعلانها للطلاب إلكترونيا على موقع وزارة التربية والتعليم .


وبدأت كنترولات الثانوية العامة اليوم، الثلاثاء، في تطبيق قواعد الرأفة على الطلاب الراسبين في امتحانات الثانوية العامة.


وكشف الدكتور رضا حجازي، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة نائب وزير التربية والتعليم، أنه تقرر رسميًا منح طلاب الثانوية العامة هذا العام، تسهيلا جديدا تقديرا للظروف التي مروا بها بسبب فيروس كورونا وتعليق الدراسة. 
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