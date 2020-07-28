التعليم: نتيجة الثانوية العامة لن تعلن قبل العيد .. والكنترولات إجازة من الخميس للاثنين

وبدأت كنترولات الثانوية العامة اليوم، الثلاثاء، في تطبيق قواعد الرأفة على الطلاب الراسبين في امتحانات الثانوية العامة.





وكشف الدكتور رضا حجازي، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ونائب وزير التربية والتعليم، أنه تقرر رسميًا منح طلاب الثانوية العامة هذا العام، تسهيلا جديدا تقديرا للظروف التي مروا بها بسبب فيروس كورونا وتعليق الدراسة.





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وأوضح نائب وزير التربية والتعليم، أنه تقرر زيادة درجات الرأفة لإنقاذ طلاب الثانوية العامة المتعثرين هذا العام، بحيث تتحول نتيجة الطالب من راسب إلى ناجح بالرأفة.





وأشار نائب وزير التربية والتعليم إلى أن تفاصيل تعديل درجات الرأفة تتمثل فيما يلي:





- تمت زيادة نسبة درجات الرأفة لتصل هذا العام إلى 10% من الدرجة الكلية، وبناءً على ذلك بالنسبة لـ المادة التي تكون درجتها الكلية من 80 (مثل اللغة العربية)، ستكون درجات الرأفة فيها 8 درجات بدلا من 6 درجات.





والمادة التي تكون درجاتها الكلية من 40 درجة ستكون درجة الرأفة فيها من 4 درجات، والمادة التي تكون درجتها الكلية من 50 أصبحت درجة الرأفة فيها 5 درجات، والمادة التي تكون درجتها الكلية من 60 تصل درجة الرأفة فيها لـ 6 درجات.









وأوضح نائب وزير التربية والتعليم أن هذا القرار جاء تقديرا لأبنائنا الطلاب الذين تعثروا هذا العام في مادة او مادتين بحيث يتم رفعها ويصبح الطالب ناجحا.





وأكد رئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم، أن درجات الرأفة لا يتم منحها لجميع طلاب الثانوية مثلما يعتقد البعض، ولكنها تمنح فقط في حالة الطلاب الذين في حاجة لتغيير حالتهم (من راسب إلى ناجح) بإضافة تلك الدرجات، أو قد تساعد طالبا آخر على دخول الدور الثاني بدلا من إعادة السنة.





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وقال: "كان الحد الأقصى لدرجات الرأفة في الثانوية العامة في السنوات الماضية، هو 6 درجات يأخذها الطالب بعد رصد درجاته بجميع المواد ومعرفة إن كان محتاجًا لتلك الدرجات في مادة ما من عدمه".





وأضاف حجازي أن درجات الرأفة تضاف لكراسة إجابة الطالب، بعد انتهاء أعمال المراجعة النهائية وليس أثناء التصحيح في مرحلة انتهاء تجميع النتيجة.





وأوضح الدكتور رضا حجازي، رئيس امتحانات الثانوية العامة ونائب وزير التعليم، أن التصحيح فى الكنترولات تم وفق ضوابط ومعايير محددة من شأنها الحفاظ على سرية الأوراق ومراحل دقة عمليات التقدير والرصد، مؤكدا أن الوزارة تسير وفق خطة زمنية محددة فى عملية التصحيح.





وشدّد حجازي على أنه تم الالتزام بالدقة في عمليات تقدير الدرجات، وسيتم التزام الدقة في أعمال رصد ومراجعة أوراق إجابات الطلاب حرصًا على حقوق ومصلحة أبنائنا الطلاب.





كما بدأت كنترولات الثانوية العامة اليوم، الثلاثاء 28 يوليو 2020، في إجراءات تحديد قائمة أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، الحاصلين على أعلى الدرجات في جميع المواد.





وأوضح رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ، أن النسبة العامة للنجاح في نتيجة الثانوية العامة 2020 أعلى من العام الماضي، لافتا إلى أن نسبة النجاح العام الماضي كانت 78.6%





وشدد حجازي على أنه تمت مراعاة الدقة في أعمال تقدير الدرجات في كنترولات الثانوية العامة من خلال الالتزام بنماذج الوزارة وكذلك أهمية المراجعة وذلك لصالح الطلاب.





وأشار إلى أن كل طالب حصل على حقه بدون التعرض لأي ظلم مهما كان، مؤكدًا أن الوزارة تطبق القانون على الجميع.





وفيما يلي ينشر موقع "صدى البلد" الآلية التي تتبعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لتحديد قائمة أوائل الثانوية العامة:

- تطلب الوزارة أسماء 10 طلاب متفوقين حاصلين على أعلى الدرجات من كل كنترول من كنترولات الثانوية العامة.



- ثم تقوم لجنة عليا بفحص كل كراسات الامتحانات لهم ويتم مراجعتها مرة أخرى من خلال مستشار كل مادة.

- ثم يتم عمل تقرير بأسماء الأوائل، وإعداد قائمة بترتيب أسمائهم.

- قائمة أوائل الثانوية العامة وصلت العام الماضي إلى 40 طالبا وطالبة.

- يراعى أن يكون أوائل الثانوية العامة من جميع نوعيات المدارس الحكومية والتجريبية والخاصة والدمج والمكفوفين.