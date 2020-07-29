التعليم تمنع تسريب نتيجة الثانوية العامة 2020 من الكنترولات للطلاب قبل اعتمادها من الوزير

أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن جميع كنترولات الثانوية العامة تلقت تعليمات مشددة توصي بالحفاظ على السرية التامة خلال عملية رصد الدرجات وتجميع نتيجة الثانوية 2020 .





وقال المصدر في تصريح خاص لموقع صدى البلد : أن الوزارة شددت على الكنترولات بعدم استخراج أية نتائج قبل اعتمادها بشكل رسمي من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم





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وشدد المصدر على ان الكنترولات التزمت بتحقيق معايير الجودة في جميع أعمال التصحيح ورصد الدرجات





ومن جانبه أكد الدكتور رضا حجازي رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ونائب وزير التربية والتعليم، أن نتيجة الثانوية العامة 2020 لن تعلن قبل عيد الأضحى مثلما يردد البعض، مشيرا إلى أنها ستعلن بعد إجازة عيد الأضحى المبارك ، وسيتم حسم موعد محدد لإعلانها بعد العودة من إجازة العيد يوم الثلاثاء القادم.





وأوضح حجازي في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، أن المشاركين في أعمال الكنترولات يحصلون على إجازة العيد التي ستتوقف فيها كل الأعمال (من الخميس حتى الاثنين القادم) ثم يعودون للعمل بعد العيد (من الثلاثاء) لإنهاء اللمسات الأخيرة لتجميع وتجهيز نتيجة الثانوية العامة 2020 لعرضها على الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم لاعتمادها رسميا وإعلانها للطلاب إلكترونيا على موقع وزارة التربية والتعليم .





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وبدأت كنترولات الثانوية العامة أمس، الثلاثاء، في تطبيق قواعد الرأفة على الطلاب الراسبين في امتحانات الثانوية العامة.





كما بدأت كنترولات الثانوية العامة أمس، الثلاثاء 28 يوليو 2020، في إجراءات تحديد قائمة أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، الحاصلين على أعلى الدرجات في جميع المواد.





وأوضح رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ، أن النسبة العامة للنجاح في نتيجة الثانوية العامة 2020 أعلى من العام الماضي، لافتا إلى أن نسبة النجاح العام الماضي كانت 78.6%





وأشار إلى أن كل طالب حصل على حقه بدون التعرض لأي ظلم مهما كان، مؤكدًا أن الوزارة تطبق القانون على الجميع.



