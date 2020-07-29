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مدير تحرير الأهرام : تركيا تسعى لحرب إقليمية وتمتلك أجندة خبيثة في ليبيا .. فيديو

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 09:49 ص
أشرف العشرى ، مدير
أشرف العشرى ، مدير تحرير جريدة الأهرام،
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شيرين عادل
قال أشرف العشرى ، مدير تحرير جريدة الأهرام،  إنه لا يمكن الوثوق بأى تصريحات تركية  لافتأ أن الأخيرة سعت منذ 2014 للتدخل فى الشئون الليبية . 

وأكد مدير تحرير جريدة الأهرام  خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند النعسانى ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد،  أن تركيا لديها مطامع كبيرة داخل الأراضى الليبية ليس فقط فيما يخص البترول أو الغاز الليبى وإنما تنفيذ مخطط جماعة الإخوان الإرهابية فى الأراضى الليبية .


وأشار إلى أن تركيا هى المشكلة ذاتها فى الأزمة الليبية خاصة مع تدخلاتها فى الشأن مؤكدا أن تركيا ليست إطلاقا جزء من حل القضية الصليبية. 

ولفت إلى أن تركيا تسعى لحرب إقليمة مشيرأ لإمتلاكها نفوذ وأجندة خبيثة داخل الأراضى الليبية . 

برنامج "صباح البلد" يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى ويعرض على شاشة "صدى البلد" يوميًا، ويناقش البرنامج أبرز القضايا على الساحة المصرية، والملفات العربية والدولية، كما يقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة يوميا.

ويقدم البرنامج جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف، كما يستعرض أهم الأخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة في الصحف المصرية والعربية والعالمية.


 

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