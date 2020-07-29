مدير تحرير الأهرام : تركيا تسعى لحرب إقليمية وتمتلك أجندة خبيثة في ليبيا .. فيديو

قال أشرف العشرى ، مدير تحرير جريدة الأهرام، إنه لا يمكن الوثوق بأى تصريحات تركية لافتأ أن الأخيرة سعت منذ 2014 للتدخل فى الشئون الليبية .





وأكد مدير تحرير جريدة الأهرام خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند النعسانى ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد، أن تركيا لديها مطامع كبيرة داخل الأراضى الليبية ليس فقط فيما يخص البترول أو الغاز الليبى وإنما تنفيذ مخطط جماعة الإخوان الإرهابية فى الأراضى الليبية .





وأشار إلى أن تركيا هى المشكلة ذاتها فى الأزمة الليبية خاصة مع تدخلاتها فى الشأن مؤكدا أن تركيا ليست إطلاقا جزء من حل القضية الصليبية.





ولفت إلى أن تركيا تسعى لحرب إقليمة مشيرأ لإمتلاكها نفوذ وأجندة خبيثة داخل الأراضى الليبية .





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