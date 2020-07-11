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أشرف العشرى: 11 مليون لاجئ سوري يعيشون أوضاعًا مأساوية.. فيديو

السبت 11/يوليه/2020 - 05:54 م
اللاجئين السوريين
اللاجئين السوريين
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أسامة علي

قال أشرف العشرى، مدير تحرير جريدة الأهرام، إن المجتمع الدولى فشل فى حل الأزمة السورية المتفاقمة منذ 10 سنوات على جميع المستويات.

وأضاف "العشرى" خلال تصريحات لـ فضائية "اكسترا نيوز"، أن 11 مليون سوري، أصبحوا لاجئين، منهم 5 ملايين خارج سوريا، و 6 ملايين فى الداخل يتنقلون بين المناطق السورية.

وأكد مدير تحرير الأهرام، أن الـ 11 مليون لاجئ سورى لم توفر لهم الحد الأدنى من الحياة المعيشية والإنسانية.

وصوت مجلس الأمن الدولي، اليوم، على رفض خطة قدمتها روسيا بخفض المساعدات الإنسانية إلى سوريا. 

يذكر أن روسيا، كانت فشلت قبل أيام، في تمرير مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يرمي لخفض المساعدات الإنسانية التي تقدّمها الأمم المتّحدة لسوريا عبر الحدود، بعدما صوّتت غالبية الأعضاء ضدّ النصّ.

و نبّه رئيس وكالة الغذاء التابعة للأمم المتحدة، أواخر الشهر الماضي، بأن اليأس المتزايد في سوريا قد يؤدي إلى نزوح جماعي آخر ما لم ترسل الدول المانحة المزيد من الأموال للتخفيف من الجوع، ويضمن المجتمع الدولي وصول شحنات المساعدات إلى البلد الذي مزقته الحرب منذ سنوات.
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