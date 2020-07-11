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أخبار العالم

مجلس الأمن يرفض خطة روسية بخفض المساعدات الإنسانية إلى سوريا

السبت 11/يوليه/2020 - 12:57 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
صوت مجلس الأمن الدولي، اليوم السبت، على رفض خطة قدمتها روسيا بخفض المساعدات الإنسانية إلى سوريا. 

وفي وقت سابق، أعلنت روسيا والصين مستخدمتان حق الفيتو رفضهما مشروع قرار مجلس الأمن في إدخال مساعدات لسوريا عبر معبرين مع الجانب التركي خلال الأشهر الـ٦ القادمة .

يشار إلى أن روسيا، كانت فشلت قبل أيام، في تمرير مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يرمي لخفض المساعدات الإنسانية التي تقدّمها الأمم المتّحدة لسوريا عبر الحدود، بعدما صوّتت غالبية الأعضاء ضدّ النصّ.

واحتاجت موسكو لتمرير مشروع القرار لموافقة 9 على الأقلّ من أعضاء مجلس الأمن الدولي الـ15، بشرط عدم استخدام أي عضو دائم حق الفيتو ضدّه.

وعلى سبيل التحذير، نبّه رئيس وكالة الغذاء التابعة للأمم المتحدة، أواخر الشهر الماضي، إلى أن اليأس المتزايد في سوريا قد يؤدي إلى نزوح جماعي آخر ما لم ترسل الدول المانحة المزيد من الأموال للتخفيف من الجوع، ويضمن المجتمع الدولي وصول شحنات المساعدات إلى البلد الذي مزقته الحرب منذ سنوات.
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