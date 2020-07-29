شاهد.. رايا أبي راشد تخطف الأنظار في أحدث ظهور

نشرت الإعلامية رايا ابى راشد صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام، وجاءت التعليقات كالآتى :
ما شاء الله - الجميلة - قمرى
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ريا مقدمة برامج لبنانية بريطانية ومنتجة تعيش في بريطانيا، واشتهرت في الشرق الأوسط بتقديمها النسخة العربية من برنامج المواهب Arabs got talent وبكونها أول صحفية عربية تجري مقابلات مع أهم مشاهير هوليود ونجومها مثل توم كروز وأنجلينا جولي، ونجوم الموسيقى مثل ماريا كيري وبيونسيه نولز وشاكيرا وغيرهم الكثير.
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Challenged accepted from 3 of my favourite girls @jazmasri @sarayassine_ & my cousin-sister @alyach22 I wouldn’t miss an opportunity to express my eternal support & appreciation for all the inspiring, brave, and all-around amazing women everywhere! I learnt sooo much from soo many women in my personal life & career. Never let anyone tell you what you can or cannot do or be! Big love 🤍✊🏼 شكرًا لكل امرأة علّمتني، ألهمتني، ساندتني، وغيّرتني للأفضل.. بتأمّل كون عم بعمل نفس الشي لغيري.. بحييكن وبحبكن. 🤍 #ChallengeAccepted #WomenSupportingWomen #النساء_للنساء