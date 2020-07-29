شاهد.. رايا أبي راشد تخطف الأنظار في أحدث ظهور













ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام، وجاءت التعليقات كالآتى :





ما شاء الله - الجميلة - قمرى





اقرأ أيضا :





ريا مقدمة برامج لبنانية بريطانية ومنتجة تعيش في بريطانيا، واشتهرت في الشرق الأوسط بتقديمها النسخة العربية من برنامج المواهب Arabs got talent وبكونها أول صحفية عربية تجري مقابلات مع أهم مشاهير هوليود ونجومها مثل توم كروز وأنجلينا جولي، ونجوم الموسيقى مثل ماريا كيري وبيونسيه نولز وشاكيرا وغيرهم الكثير.