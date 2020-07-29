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فن

أحمد صفوت ينعي طبيب الغلابة...شاهد

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 10:24 ص
احمد صفوت
احمد صفوت
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ندى فكرى
نعى الفنان أحمد صفوت طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالي الذي وافته المنية عن عمر يناهز 82 عاما. 

ونشر أحمد صفوت عبر حسابه بـ فيسبوك صورة لطبيب الغلابة وعلق عليها قائلا " اللهم احسن ختامى واجعلنى نافعا للناس وارحمه وارزقه أعلى مراتب الجنه طبيب الغلابة فى ذمة الله". 

وأفادت مصادر مقربة من عائلة الدكتور محمد مشالي استشاري الباطنة والأمراض المتوطنة والمعروف إعلاميا بـ"طبيب الغلابة" بأنه توفي إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أثناء تواجده داخل منزله، رفقة أفراد عائلته في مسقط رأسه بمدينة طنطا .


جدير بالذكر أن طبيب الغلابة ترك بصمة في أعمال الخير مع الغلابة والكشف على غير القادرين مقابل قيمة زهيدة لا تتجاوز ١٠ جنيهات طوال فترة تزيد عن ٥٠ سنة أفناها في عمله كالطبيب لخدمة الفقراء

اللهم احسن ختامى واجعلنى نافعآ للناس وارحمه وارزقه اعلى مراتب الجنه طبيب الغلابه فى ذمة الله

Posted by Ahmed Safwat on Tuesday, July 28, 2020
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