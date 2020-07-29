AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الجزائر تشدد عقوبات الاعتداء على الأطقم الطبية يتصدر النشرة الدولية لـ صباح البلد.. فيديو

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 10:25 ص
أطقم طبية
أطقم طبية
Advertisements
شيرين عادل
استعرض "صباح البلد" المذاع على قناة «صدى البلد»، أبرز مانشيتات وعناوين الأخبار العربية ، والعالمية اليوم، الأربعاء، ومنها: 

المسمارى ينشر فيديو  لـ  فرقة السلطان مراد السورية فى معسكر اليرموك الليبى . 

المغرب .. إغلاق مفاجئ لـ 8  مدن بسبب كورونا يؤدى إلى ارتباك وفوضى على الطرق .

الجزائر تشدد عقوبات الاعتداء على الأطقم الطبية فى ظل انتشار كورونا .

البحرين ... أحكام بالسجن وغرامات على مسئولين فى بنوك إيرانية .

كورونا يتسبب ف تغيير مكان المناظرة الأولى بين ترامب وبايدن . 

برنامج "صباح البلد" يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى ويعرض على شاشة "صدى البلد" يوميًا، ويناقش البرنامج أبرز القضايا على الساحة المصرية، والملفات العربية والدولية، كما يقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة يوميا.

ويقدم البرنامج جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف، كما يستعرض أهم الأخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة في الصحف المصرية والعربية والعالمية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كله أون لاين.. فرح سعيد: الحاجة أم الاختراع فى زمن الكورونا.. فيديو

داليا أيمن: مقترح لتخفيض رسوم أداء الخدمات الإلكترونية بنسبة 25% لهذا السبب.. فيديو

مباحثات الرئيس السيسي وملك البحرين حول كورونا تتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

عودة العمال المصريين بليبيا.. أبرز مانشيتات نشرة صباح البلد..فيديو

"بلاش زحمة".. فرح سعيد تطالب المواطنين بالابتعاد عن التجمعات.. فيديو

داليا أيمن: الحل المتاح للتعامل مع أزمة كورونا هو التأقلم "فيديو"

ترشيحاتنا

نشرة الفن | ألبوم جديد لـ إليسا.. هوت شورت لقاء الخميسي يشعل السوشيال ميديا.. راندا البحيري تدخل ساحر النساء

فحص قبل 96 ساعة على الأقل من المغادرة.. شروط جديدة للسفر من مطارات دبي

رئيس مدينة شبين القناطر ينفي تعديه بالضرب على مواطن: «هو اللي ضرب وشتم موظف الأمن ونائبي»

بعد فيكتوريا.. إعلان مدينة سيدني الأسترالية بؤرة لتفشي فيروس كورونا

أخبار الرياضة| كاف يستقر على مواعيد نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.. حسين الشحات يكشف موعد عودته للملاعب.. والأهلي يقترب من إنهاء صفقة رمضان صبحي

يوم التروية .. ماذا يفعل فيه الحجاج وسر تسميته بهذا الاسم؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إليسا تكرر إطلالتها في بوستر ألبومها الجديد.. شاهد

مفاجأة مرعبة.. سيدة تعود لمنزلها لتجد في انتظارها 4 دببة سوداء.. شاهد

ماكلارين 720S تتحول إلى لوحة فن تشكيلى .. صور