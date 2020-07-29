جامعة القناة تستعد للمشاركة بمسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة

أعلنت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس أن مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة تعد من أهم المسابقات التي تنظمها وزارة التعليم العالى.





وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة وترتبط المسابقة ارتباط وثيق بالتصنيف الدولي للجامعات، حيث تحرص إدارة جامعة القناة على المشاركة فيها وتحقيق مركز متقدم.





ويعكف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بإشراف عام الدكتور أحمد زكي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة على عمل دراسة متعمقة لكافة معايير المسابقة.





وأكد الدكتور أحمد زكي أن المسابقة تهدف إلى المساهمة في نشر ثقافة الاستدامة في الجامعات المصرية، وتعزيز التغيير الاجتماعي الذي تقوده الجامعات فيما يتعلق بأهداف الاستدامة، والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز قدرة الجامعة على التزاماتها نحو القوانين والتشريعات البيئية والاتفاقيات الدولية، والإسهام في جعل المباني الجامعية صديقة للبيئة.





وأضاف الدكتور أحمد زكي أن معايير المسابقة تشمل مبادئ الحفاظ على البيئة والاستدامة، والأنظمة التعليمية، التعليم والبحث العلمي، والبنية التحتية للجامعة، والطاقة والتبدل المناخي، وإدارة المخلفات والمياه، وجودة البيئة، بالإضافة إلى معيار توافق الاستدامة مع القوانين والتشريعات البيئية والاتفاقيات الدولية.





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