في 24 ساعة.. روسيا تسجل 5475 إصابة جديدة بكورونا

سجلت روسيا اليوم، الأربعاء، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.





ووفقا لـ "روسيا اليوم"، أعلنت السلطات الصحية الروسية تسجيل 5475 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 828990 حالة.





وأضافت الصحة الروسية أن تم الإبلاغ عن 169 حالة وفاة جديدة ليرتفع بذلك مجموع الوفيات إلى 13673 حالة.





وكانت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية قد أعلنت، الاثنين الماضي، استئناف الرحلات الجوية الدولية وتشغيل شركات طيران روسية وأجنبية بشكل منتظم ابتداء من الأول من أغسطس.



