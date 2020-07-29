AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

في 24 ساعة.. روسيا تسجل 5475 إصابة جديدة بكورونا

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 10:26 ص
روسيا تسجل 5475
روسيا تسجل 5475 إصابة جديدة بكورونا
Advertisements
شيماء مصطفى
سجلت روسيا اليوم، الأربعاء، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، أعلنت السلطات الصحية الروسية تسجيل 5475 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 828990 حالة.

وأضافت الصحة الروسية أن تم الإبلاغ عن 169 حالة وفاة جديدة ليرتفع بذلك مجموع الوفيات إلى 13673 حالة.

وكانت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية قد أعلنت، الاثنين الماضي، استئناف الرحلات الجوية الدولية وتشغيل شركات طيران روسية وأجنبية بشكل منتظم ابتداء من الأول من أغسطس.

وأكدت الوكالة أنه يتعين على شركات الطيران الروسية والأجنبية اتباع توجيهات خاصة لمنع انتشار فيروس كورونا عند القيام برحلات دولية إلى المطارات الروسية في ظل رفع قيود الحجر الصحي التدريجي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

روسيا تسجل 8835 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا في 24 ساعة

روسيا تسجل 7790 إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة

بزمن كورونا.. تحول الشرفات إلى مسارح وحياة اجتماعية في روسيا..فيديو

بإجمالي 707301 .. روسيا تسجل 6509 إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة

الرابعة عالميا.. روسيا تسجل ارتفاعا جديدا في عدد إصابات كورونا

روسيا تسجل 6422 إصابة جديدة و156 وفاة بـ كورونا في 24 ساعة

ترشيحاتنا

القلايا والأرز باللحمة يحتل موائد أبناء مطروح خلال عيد الأضحى

الذهب مستقر في مستهل تعاملات اليوم

خلال مناورات.. الحرس الإيراني يطلق صواريخ بالستية تجاه أهداف بحرية في مياه الخليج

الطفلة المعجزة 4 سنوات.. أصغر حافظة للقرآن وصاحبة مبادرة اسألني عن جيش مصر: نفسي أقابل الرئيس.. شاهد

بعد تجديد تعاقده مع الأهلى.. ماذا قدم مروان محسن خلال ٤ مواسم بالقلعة الحمراء

خليج نعمة يعج بالسياح.. 50% نسبة الإشغالات السياحية بفنادق ومنتجعات شرم الشيخ

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إليسا تكرر إطلالتها في بوستر ألبومها الجديد.. شاهد

مفاجأة مرعبة.. سيدة تعود لمنزلها لتجد في انتظارها 4 دببة سوداء.. شاهد

ماكلارين 720S تتحول إلى لوحة فن تشكيلى .. صور