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توك شو

انزل قبل الزحمة..الحالة المرورية في شوارع الجيزة اليوم

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 11:12 ص
الحالة المرورية في
الحالة المرورية في شارع فيصل
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فرح علاء الخولي
قال مراسل القناة الأولى، إن هناك سيولة مرورية في حركة السيارات في مجموعة من شوارع الجيزة، وخاصة شارع الفيصل لأنه أحد المحاور الرئيسية التي تربط عددا كبيرا من المناطق في الجيزة وهو الموازي لـ شارع الهرم.

وأوضح أن الكثافة متوسطة في شارع فيصل وان هناك حالة من السيولة المرورية ولكن مع وجود بعض الكثافات البسيطة والمتوسطة وذلك لوجود عدد من الإشارات والتقاطعات والتحويلات المرورية في الشارع.

وكشف عن حالة من السيولة المرورية يشهدها الاتجاهين سواء الاتجاه القادم من الجيزة او في طريقه للدائري، وايضًا في الاتجاه المعاكس المتجه الى ميدان الرماية.

واوضح ان هناك بعض الكثافات المتوسطة في اتجاه ميدان الجيزة وجامعة القاهرة ولكن مع وجود سيولة مرورية ملحوظة.

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