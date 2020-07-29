ضبط 100 ألف قرص أدوية بشرية و6000 قرص أدوية منتهية الصلاحية بصيدلية بأبو حمص

قامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية بمديرية التموين بمحافظة البحيرة بالتعاون والتنسيق مع مباحث التموين وإدارة التفتيش الصيدلي بعمل حملة مكبرة على الصيدليات بمركز ومدينة أبو حمص.





وأسفرت الحملة عن ضبط (100 ألف قرص أدوية بشرية + 250 عبوة دواء سائل + 500 امبول وأقماع داخل صيدلية بدون ترخيص وتعمل بدون أي أوراق + 6000 قرص أدوية بشرية منتهية الصلاحية ).





حيث تم ضبط الكميات المذكورة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة والتحفظ على المضبوطات.





جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة واستمرارا للحملات التى تقوم بها مديرية التموين بالتعاون والتنسيق مع إدارات التفتيش الصيدلى بالمراكز والمدن للمرور الدورى على المؤسسات الصيدلية لضبط سوق الدواء وردع المخالفين والمتاجرين بصحة وسلامة المواطنين.