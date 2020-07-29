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أخبار البلد

ضمن أكثر 100 أفريقي تأثيرا في القارة.. من أماني أبوزيد؟.. بروفايل

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 11:52 ص
أمانى أبو زيد
أمانى أبو زيد
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محمد وديع - أمينة الدسوقى

هى المراة الوحيدة التى تم اختيارها من شمال أفريقيا، أثرت فى القارة السمراء تدرجت فى المناصب المرموقة هى  الدكتورة أماني أبو زيد، مفوضة البنية التحتية والطاقة والسياحة بالاتحاد الأفريقي، والتى اختارتها شركة Reputation PollsInternational، كواحدة من أكثر ١٠٠ أفريقي سمعةً و تأثيرًا  لعام ٢٠٢٠.

حصلت أماني أبو زيد على بكالوريوس هندسة الاتصالات الكهربائية من جامعة القاهرة، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الدولية الفرنسية للتنمية الأفريقية، وأيضًا درجة الماجستير في الإدارة العامة من جامعة هارفارد، ودرجة الدكتوراه في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من جامعة مانشستر بالمملكة المتحدة.

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كما حصدت الدبلوم العالي للدراسات الفرنسية الفنون والآداب المعاصرة من جامعة السوربون فرنسا، كما أنها مفوضة البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الأفريقي المنتخبة منذ ٢٠١٧، وهي مسئولة عن القطاعات التي تشمل الطاقة والنقل والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

قبل انتخابها للاتحاد الأفريقي، عملت الدكتورة أماني أبوزيد لأكثر من 30 عامًا تقلدت فيها المناصب القيادية في المنظمات الدولية، مثل البنك الأفريقي للتنمية (AFDB) والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ركزت فيها على برامج البنية التحتية والطاقة.

كما قامت بإدارة وتنفيذ عمليات أكبر حافظة استثمارية للبنك الأفريقي للتنمية، والتي شملت مشروعات كبرى ومبتكرة مثل أكبر محطة لتوليد كهرباء من الطاقة الشمسية المركزية في العالم "نور" وفي 2018، شاركت في إطلاق "سوق النقل الجوي الأفريقي الموحد" والذي يعد مشروعًا رائدًا للاندماج الأفريقي ضمن أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي، وكذلك إطلاق الاستراتيجية الأفريقية للتحول الرقمي وغيرها من المبادرات الإقليمية والشبكة الأفريقية للمرأة في البنية التحتية والعديد من المبادرات القارية.

تلقت "أبو زيد" العديد من الجوائز والتقديرات الدولية بما في ذلك"الوسام العلوي" من ملك المغرب، و"شخصية المستقبل من الحكومة الفرنسية، وتم اختيارها أيضًا مفوضًا للجنة العالمية للمعلوماتية والتنمية المستدامة، وأيضًا مفوضًا في اللجنة العالمية لكفاءة الطاقة، فضلًا عن عضوية المجلس الدولي لإدارة مستقبل الطاقة التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي ومفوضا في اللجنة العالمية الرقمية و غيرها من المناصب العالمية المرموقة.

كما حصلت على "جائزة الخريج الأكثر تميزًا" من جامعة مانشستر بالمملكة المتحدة، وهي الرئيس المشارك للجنة التوجيهية لمبادرة Smart Africa وكذلك لمجموعات العمل للاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي رفيعة المستوى المعنية بالاقتصاد الرقمي بأفريقيا والطاقة والنقل.

كما انضمت دكتورة أماني أبوزيد كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي إلى مجلس إدارة البنك التجاري الدولي في ديسمبر 2017 وتم اختيارها رئيسًا للجنة التنمية المستدامة وعضوًا بلجان المخاطر والحوكمة والترشيحات والمرتبات وتقدير المزايا.

استطلاع  السمعة لشركة Reputation Polls International معروف عالميًا بتصنيفه السنوي لأكثر 100 شخصية مرموقة على وجه الأرض وأكثر الرؤساء التنفيذيين سمعة في مختلف البلدان.


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