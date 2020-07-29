مدير تحرير الأهرام: توفير إدارة جادة لمصانع الروبيكى يضمن نجاحها فى التصدير

قال أحمد عامر، مدير تحرير جريدة الأهرام، إن مصر كادت أن تفقد أهم صناعة إستراتيجية فى مصر وهى صناعات الغزل والنسيج بسبب سوء الإدارة وعدم وجود ثواب أو عقاب أو رقابة أو متابعة، وبالتالى إذا استمرت الإدارة بهذا الأسلوب كان سيتم انهيار الروبيكي بتلك الطريقة.









منطقة الروبيكى من أجل تصديرها بشكل جاد عبر إدارة حازمة وإنضباط وحتى الحالة الصحية والبدنية للعامل. وأضاف "عامر"، خلال حواره ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دى إم سي"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان حريصا تماما على أن تدار مصانع إنتاج الملابس بتصديرها بشكل جاد عبر









وعلق مدير تحرير جريدة الأهرام على تصريح منظمة الصحة العالمية أن مصر لا تزال فى المرحلة الأولى لفيروس كورونا، قائلا إنه فى أحيان كثيرة تكون تصريحاتها متضاربة منذ بداية الأزمة، حيث إنه عند إيجاد لقاح لكورونا سيكون الوضع مختلفا فى مصر، وأنها يجب أن تفرق بين الدول فى انتشار الفيروس.









وأكد أن أعداد الإصابات بكورونا تزيد فى الدول التى لديها حالة تعافٍ من الفيروس وبدء موجة ثانية فى فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، مشيرا إلى أن فكرة الإغلاق مرة أخرى مسألة صعبة جدا.









وأشار إلى أن الرئيس السيسي يستشعر قلق المصريين بشأن سد النهضة، لأنها قضية تهم المواطنين من جميع الفئات، وأن مصر مدركة تماما أن لها حقوق فيما يتعلق بنهر النيل وأن الحضارة المصرية كما أعلن الرئيس السيسي قائمة على نهر النيل.



