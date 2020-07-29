إيران تسجل 2636 إصابة بـ كورونا و196 وفاة خلال 24 ساعة

أعلنت وزراة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 2636 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و196 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وقالت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "ارنا" الإيرانية - إنه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2636 حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 298 ألفا و909 شخصا حتى الآن بينهم 4 آلاف و27 مريضا في وضع حرج.





وأضافت أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 259 ألفا و116 شخصا حتى الآن، ولكن توفي 196 شخصا آخر خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الإصابة بالفيروس إلى 16 ألفا و343 شخصا.





كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة أن مليونين و405 آلاف و862 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الإصابة بـ"کوفید - 19" في أنحاء البلاد حتى الآن.