AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إيران تسجل 2636 إصابة بـ كورونا و196 وفاة خلال 24 ساعة

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 01:36 م
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
أعلنت وزراة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 2636 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و196 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "ارنا" الإيرانية - إنه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2636 حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 298 ألفا و909 شخصا حتى الآن بينهم 4 آلاف و27 مريضا في وضع حرج.

وأضافت أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 259 ألفا و116 شخصا حتى الآن، ولكن توفي 196 شخصا آخر خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الإصابة بالفيروس إلى 16 ألفا و343 شخصا.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة أن مليونين و405 آلاف و862 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الإصابة بـ"کوفید - 19" في أنحاء البلاد حتى الآن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إيران تسجل 2445 إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة.. والإجمالي يقترب من 210 آلاف

وفيات كورونا في إيران تتجاوز الـ 10 آلاف حالة.. وتسجيل 2595 إصابة جديدة في 24 ساعة

تخطت 230 ألف حالة.. إيران تسجل 2549 إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة

في 24 ساعة .. تسجيل 2560 إصابة جديدة بـ كورونا في إيران

ارتفاع غير مسبوق في أعداد الوفيات.. إيران تسجل 2637 إصابة جديدة بـ كورونا خلال 24 ساعة

بإجمالي 264561 حالة.. إيران تسجل 2388 إصابة جديدة في 24 ساعة

ترشيحاتنا

قفزة جديدة.. ألمانيا تسجل نحو 700 إصابة بـ كورونا في 24 ساعة

على متن باخرة.. أول صور للفنانة نيللي كريم مع خطيبها عمر إسلام

بـ القشطة البلدى.. شاهد طريقة سهلة لعمل الرقاق باللحمة مع الشيف توتا مراد

حبس فتاة التيك توك منار سامى 3 سنوات مع الشغل وغرامة 300 ألف جنيه

كارتيرون يوافق على رحيل أوناجم من الزمالك

مصر للطيران تسير 25 رحلة دولية منتظمة.. ورحلات استثنائية إلى السعودية والكويت

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأمير ويليام يكشف عن أسوأ هدية قدمها لزوجته كيت ميدلتون ورد فعلها

على متن باخرة.. أول صور للفنانة نيللي كريم مع خطيبها عمر إسلام

بسيطة وعلى الموضة.. شاهد أبرز إطلالات هنادي مهنا في عيد ميلادها