البحوث الإسلامية يوضح أفضل الدعاء يوم عرفة

قال مجمع البحوث الإسلامية، أن أفضل الدعاء هو دعاء يوم عرفة وعلي الجميع أن ينتهز الفرصة ويدعو الله بكل ما يريده.

طلحة بن عبيد الله بن كريز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له)).

دعاء يوم عرفة المستجاب.. حث عليه رسول الله

دعاء يوم عرفة المستجاب محل لبحث الكثيرين على مواقع الانترنت الآن، حيث يحل علينا غدًا الخميس يوم عرفة، وهو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، وفيه يقوم الحجاج بإحدى شعائر الحج العظيمة، ألا وهي الوقوف بعرفة، وعرفة هو عبارة عن مكان قريب من مكة المكرمة؛ بحيث يبعد عنها مسافة 22 كم، إلا أنها من أبعد الشعائر المقدسة عن مكة خاصةً وأنها تقع خارج الحرم، ويعد موقف عرفة من المواقف التي ينبغي للمسلم أن يعتني بالدعاء فيها بجد وإخلاص، فيدعو بالمأثور عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.





ويستحب للمسلم أن يقول في يوم عرفة دعاء: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير»، حيث روى الترمذي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ».





فيستحب الإكثار من هذا الذكر والدعاء، والاجتهاد في ذلك، فيوم عرفة هو أفضل أيام السنة، وهو معظم الحج ومقصوده والمعول عليه، فينبغي أن يأتي الإنسان وسعه في الذكر والدعاء وفي قراءة القرآن، ويدعو لنفسه ووالديه وأولاده وأقاربه ومشايخه وأصحابه وأصدقائه وأحبابه وسائر من أحسن إليه وجميع أفراد المسلمين وللعالم أجمع، منفردًا أو في جماعة.











دعاء يوم عرفة المستجاب لإراحة القلب والبال:

دَعْوةُ ذي النُّونِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ».

«اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَجْمَعُ - أو تَبْعَثُ - عِبَادَكَ»

« اللَّهُ اللَّهُ ربِّي لا أشرِكُ بِهِ شيئًا».

«لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ العَظِيمُ الحَلِيمُ، لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ رَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ، لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الأرْضِ وَرَبُّ العَرْشِ الكَرِيمِ».

رب امنحني من سعة القلب ، وإشراق الروح، وقوة النفس، ما يعينني على ما تحبه من عبادك؛ من مواساة الضعيف والمكسور والمحروم والملهوف والحزين، واجعل ذلك سلوة حياتي، وسرور نفسي، وشغل وقتي، وقرة عيني».



آداب الدعاء يوم عرفة:







1. على المسلم ألا يقصر في الدعاء يوم عرفة، فإن هذا اليوم لا يمكن تداركه بخلاف غيره، ولا يتكلف السجع في الدعاء؛ فإنه يشغل القلب ويذهب الانكسار، والخضوع، والافتقار، والمسكنة، والذلة، والخشوع.





2. لا بأس في أن يدعو العبد بدعواتٍ حفظها قبل أن يأتي إلى عرفات سواءً إن كانت له أو لغيره، ولكن من المفضل أن تكون مرتبة وتعبر عن قلب صاحبها.





3. السنة أن يخفض العبد صوته في الدعاء، ويكثر من الاستغفار والتلفظ بالتوبة من جميع المخالفات، وعليه أن يلح في الدعاء ويكرره، ولا يستبطئ في الإجابة، ويفتح دعاءه ويختمه بحمد الله -تعالى- والثناء عليه، والصلاة والتسليم على رسوله محمد -صلى الله عليه وسلم-.





4. يستحب الإكثار من التلبية، والتكبير، والصلاة على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، والذكر، والدعاء في يوم عرفة.

