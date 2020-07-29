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برقم الجلوس وصور شخصية| تعرف على أوراق التقديم لاختبارات قدرات تربية رياضية.. والتعليم العالي : تسجيل طلاب الشهادات المعادلة بعد نتيجة الثانوية العامة

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 07:01 م
اختبارات قدرات تربية
اختبارات قدرات تربية رياضية
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قسم التعليم
بدء التسجيل الالكتروني لاختبارات قدرات تربية رياضية.. 8 أغسطس
التعليم العالي : 

هذه المرحلة قاصرة عبى طلاب الثانوية العامة فقط



أعلنت وزارة التعيلم العالي خلال الايام القليلة الماضية عن بدء اختبارات القدرات المؤهلة للعديد من الكليات من طلاب الثانوية العامة ، حيث كانت كلية التربية الرياضية من ضمن الكليات المقرر لها إجراء اختبارات قدرات لراغبي الالتحاق بها من طلاب الثانوية العامة اعتبارا من يوم 8 أغسطس وحتى يوم 20 من نفس الشهر.


 

وأوضحت كلية التربية الرياضية الاوراق المطلوبة لاجراء اختبارات القدرات ، حيث يتم حضور كل طالب برقم الجلوس الخاص به وصورة منه عند إجراء كل اختبار وصورة شخصية للطالب عدا اختبارات التربية الرياضية والتي تتطلب 2 صورة ، وبالنسبة للإختبارات الطبية والبدنية يتم  حضور الطالب ومعه 6 صور شخصية 4×6 بالاضافة الى بطاقة الاختبارات الحاصل عليها  وبطاقته الشخصية. 

 

وأوضحت التعليم العالي أن هذه المرحلة قاصرة على طلاب الثانوية العامة فقط وسيتم الاعلان لاحقا عن مواعيد اختبارات القدرات الخاصة بطلاب الشهادات المعادلة ودبلوم المعاهد الفنية الصناعية والمدارس الفنية الصناعية نظام 3-5 سنوات بعد إلان نتائج الشاهدات الثانوية. 

 

تعرف على اختبارات القدرات للالتحاق بكليات التربية الرياضية ..

 

أقرت كليات التربية الرياضية اختبارات القدرات الخاص بها لطلاب الثانوية العامة من الراغبين في الالتحاق بالكلية وعلى الطالب اجتياز هذه الاختبارات بنسبة لا تقل عن 70% من إجمالي جميع درجات الاختبارات كشرط أساسي للقبول بالكلية ، وقد أوضحت الكلية هذه الاختبارت كالاتي:

 

1-      الاختبار الطبي والقوام " لائق أو غير لائق "

 

2-       الاختبار الشخصي " لائق أو غير لائق "

 

3-      الاختبار البدني والمهارة 70 درجة

 

4-      اختبار المعلومات العامة في التخصص 30 درجة 

 

5-      اختبار التربية الرياضية والذي يتكون من 30 سؤالا خلال 45 دقيقة

 

مع مراعاة الحضور بالملابس الرياضية المناسبة وهي فانلة بدون أكمام - بنطلون قصير - شورت- حذاء خفيف - جورب قصير أبيض- لباس بحر مايوه و بالنسبة للطالبات  بلوزة وبنطلون تدريب - حذاء خفيف- جورب أبيض.

 

وتفتح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، باب التسجيل باختبارات القدرات إلكترونيًا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت عقب انتهاء عيد الفطر يوم 6 أغسطس، على أن تجرى الاختبارات خلال الفترة من يوم السبت الموافق 8/8/2020 حتى يوم الخميس الموافق 20/8/2020.


ويتم التسجيل لاختبارات القدرات عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة الإنترنت عبر هذا الرابط

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