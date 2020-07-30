فيديو جراف.. كل ما تريد معرفته عن أحدث جهاز رادار في مصر

في إطار التعاون المشترك بين وزارة الإنتاج الحربي المتمثلة في شركة بنها للصناعات الإلكترونية وشركة "HIKVISION" وشركة توب سكيور تم إصدار أحدث جهاز رادار في مصر لرصد مخالفات السيارات بأعلى وأحدث تقنية.
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يعتبر جهاز رادار HIKVISION" أول وأحدث جهاز رادار تم تركيبه في مصر والذي تم الانتهاء من تركيب أول جهاز منه في منطقة العبور التابعة لمرور القليوبية، حيث يتمكن من تسجيل 30 ألف مخالفة خلال شهر.
ونسعرض المزيد من التفاصيل حول مميزات أحدث جهاز رادار في مصر من خلال الفيديوجراف التالي.