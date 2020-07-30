AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فيديو جراف

فيديو جراف.. كل ما تريد معرفته عن أحدث جهاز رادار في مصر

الخميس 30/يوليه/2020 - 05:36 م
الرادار
الرادار
Advertisements
منار شعبان
في إطار التعاون المشترك بين وزارة الإنتاج الحربي المتمثلة في شركة بنها للصناعات الإلكترونية وشركة "HIKVISION" وشركة توب سكيور تم إصدار أحدث جهاز رادار في مصر لرصد مخالفات السيارات بأعلى وأحدث تقنية.

اقرأ أيضا:
فيديوجراف.. مقتل 2 مصريين برصاص مواطن سعودي فى المملكة

يعتبر جهاز رادار HIKVISION" أول وأحدث جهاز رادار تم تركيبه في مصر والذي تم الانتهاء من تركيب أول جهاز منه في منطقة العبور التابعة لمرور القليوبية، حيث يتمكن من تسجيل 30 ألف مخالفة خلال شهر.

ونسعرض المزيد من التفاصيل حول مميزات أحدث جهاز رادار في مصر من خلال الفيديوجراف التالي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيديوجراف.. شروط وزارة الصناعة لتصنيع الكمامات القماش

فيديوجراف.. كل ما تريد معرفته عن تغيير شبكة المحمول بنفس رقمك

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. تويتر يحظر حساب مجموعة هاكرز سربت سجلات الشرطة.. وميزة ذكية لتحسين عمر بطارية سماعات آيربودز بنظام iOS 14

تجاوزا شروط التراخيص.. جهاز مدينة العبور يزيل مخالفتي بناء بالحي 4 و9

فيديوجراف.. مقتل 2 مصريين برصاص مواطن سعودي فى المملكة

انفراد.. أول رادار في مصر يفرق بين سرعة الملاكي والنقل.. يكشف السيارات المسروقة ويسجل 30 ألف مخالفة

ترشيحاتنا

الأهلي يتقدم للنائب العام بالبلاغ رقم «13» ضد تجاوزات وإساءات رئيس الزمالك

قائمة أسعار أوبل opel من الوكيل بتحديث اليوم .. صور

الرئيس يهنئ ولي عهد أبوظبي بحلول عيد الأضحى المبارك

الصحة السعودية: لم نسجل أي حالات كورونا بين الحجيج حتى الآن

فى يوم عرفات.. ريهام سعيد تستشهد بـ عادل إمام فى عدم مسامحة المتسببين في أذيتها

لا مجال لتعديله.. تفاصيل جديدة بشأن قانون الإيجار القديم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة كلاسيكية .. انجي وجدان تعيّد على جمهورها في عيد الأضحى

متاكلوش منها كتير .. 6 أضرار عند تناول الفتة

الشاي والقهوة الخضراء.. أيهما أفضل للتخسيس