فيديو جراف.. كل ما تريد معرفته عن أحدث جهاز رادار في مصر

أول وأحدث جهاز رادار تم تركيبه في مصر والذي تم الانتهاء من تركيب أول جهاز منه في منطقة العبور التابعة لمرور القليوبية، حيث يتمكن من تسجيل 30 ألف مخالفة خلال شهر.