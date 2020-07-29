وزير النقل عن زيادة أسعار تذاكر القطارات: مش قادرين نجيب المرتبات

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن الزيادة في أسعار تذاكر القطارات الجديدة ستغطي 70% من مصاريف التشغيل.





وأضاف "الوزير"، خلال كلمة فى مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء ، أنه تم تطوير الخدمات في القطارات القديمة ولن تتأثر بأي زيادة في أسعار التذاكر، بينما الزيادة ستطبق على القطارات الجديدة فقط والتي يبلغ عددها 38 قطار.





وأشار،وزير النقل ، إلى أن السكة الحديدة مديونة بـ 111 مليار جنيه، بينهم 35 مليار جنيه للبنك المركزي نتيجة السحب على المكشوف لدفع المرتبات، بالإضافة لـ 35 مليار جنيه لوزارة المالية، ومديونية لوزارة البترول، معقبًا: "حتى مش قادرين نجيب المرتبات".





وأوضح أن البنك المركزى يدفع مرتبات السكة الحديد، منوها إلى أن بنك الاستثمار القومي يتحمل بعض تكلفة التشغيل، كما أن وزارة البترول تمنحنا السولار اللازم لتشغيل قطارات السكة الحديد.

وأكد أن الهيئة ستحاول سد جزء من ديونها لوزارة البترول، موضحا أن مديونية الهيئة لوزارة المالية تبلغ 35 مليارا وتم رفعها من رئيس مجلس الوزراء وأصبح المتبقى علينا 76 مليار جنيه.













