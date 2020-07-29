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برلمان

رئيس حزب الوفد مهنئا السيسي بعيد الأضحى: بارك الله جهودكم لتحقيق طموحات الشعب

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 03:52 م
«أبوشقة» يهنئ الرئيس
«أبوشقة» يهنئ الرئيس والأمة الإسلامية بعيد الأضحى المبارك
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معتز الخصوصى
تقدم المستشار بهاءالدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، وأعضاء الهيئة العليا للحزب وجموع الوفديين بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. 

وقال «أبوشقة» فى بيان صحفى له: يطيب لى بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن جموع الوفديين أن أبعث لسيادتكم أصدق التهانى القلبية بهذه المناسبة العظيمة، متمنيًا من الله عز وجل أن يمنحكم موفور الصحة ومزيدًا من التوفيق والسداد وأن يبارك فى جهودكم المخلصة من أجل بناء مصر الحديثة ورخاء الوطن وتحقيق طموحات الشعب المصري نحو مستقبل أفضل.

وأكد رئيس حزب الوفد تأييد ومؤازرة الحزب لجهود الدولة المصرية وتوجهات الرئيس السيسى نحو بناء وطن راسخ قادر على مواجهة التحديات والحفاظ على أمنه القومى من المخاطر الخارجية أو أعداء الوطن من الجماعات التخريبية التى تعمل على زعزعة أمن واستقرار الوطن، مشيدًا بروح الشعب المصرى وتلاحمه وقت الأزمات ووقوفه خلف القيادة السياسية لعبور المحن التى يتعرض لها الوطن.

وأعرب «أبوشقة» عن أمنياته بأن يعيد الله سبحانه وتعالى مثل هذه المناسبة العظيمة وقد زالت جائحة كورونا وأن يعود موسم الحجيج كما كان، والوقوف بعرفات الله، الركن الأعظم فى الحج، وثمن «أبوشقة» جهود الدولة المصرية فى مكافحة هذا الوباء، داعيًا الله عز وجل أن يكشف البلاء وأن يرفع الضر، وأن نستقبل نفحات هذه الأيام العطرة فى الأعوام القادمة بخير واطمئنان.

مشيرًا إلى أن مصر حققت خطوات سريعة نحو المستقبل الذى يضمن لشعبها حياة كريمة بالعلم والعمل والثقة المتبادلة بين الشعب وقيادته الحكيمة.

وهنأ «أبوشقة» الشعب المصرى صاحب الملحمة الكبرى، الذى أثبت أنه شعب أصيل بثبت عند المحن والشدائد لا يتأثر بأى محاولات خبيثة لإرهابه وزعزعة استقراره، وأنه شعب يقف مع قيادته الحكيمة لبناء دولة عصرية حديثة ويؤيد قرارات القيادة السياسية التى تسعى للحفاظ على الوطن ومقدراته، ومن أجل إعلاء قيم الوحدة الوطن ومقدراته، وإعلاء قيم الوحدة الوطنية وتقوية نسيج العلاقات العربية والإفريقية ورفع اسم مصر عاليًا فى المحافل الدولة.

كما تقدم «أبوشقة» بالتهنئة إلى شعوب الأمة العربية والاسلامية بهذه المناسبة العطرة داعيًا المولى عز وجل أن تقوى لحمة العلاقات بين الدول العربية والاسلامية لتكون دافعًا لصد أى خطر يواجه وحدتها.

وتقدم المستشار «أبوشقة» بالتهنئة إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر داعيًا الله أن يحفظ الأزهر الشريف منارة الوسطية والاعتدال، وأن يسدد جهود فضيلة الإمام لنشر صحيح الدين الحنيف ونشر قيم العدل والحق لمواجهة خفافيش الظلام من أصحاب الفكر المتطرف.

وأضاف «أبوشقة» إننا إذ نعتز بهذه المناسبة العظيمة التى تؤكد وتجسد قيم العطاء والتضحية والفداء نستلهم منها هذه المعانى العظيمة، لتكون دافعًا لنا لمواصلة البذل والإخلاص فى العمل والأداء لرفعة الوطن الذى يمر بمرحلة دقيقة فى تاريخه نستهدف فيها التنمية وتوطيد دعائم الاستقرار والأمن والرخاء متسلحين بتاريخ زاخر من الإنجازات والفداء.

كما تقدم المستشار «أبوشقة» بالتهنئة إلى فضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة وجميع الوزراء والقيادات الدينية داعيًا الله أن يحفظ مصر واستقرارها وأمنها.

كما تقدم المستشار بهاءالدين أبوشقة بالتهنئة إلى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

كما تقدم رئيس الوفد بالتهنئة إلى الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والانتاج الحربى والقائد العام للقوات المسلحة وإلى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة والضباط والجنود، وثمن «أبوشقة» جهود القوات المسلحة فى حماية الوطن والذود عنه، مؤكدًا أن القوات المسلحة درع الوطن والحامية لترابه ومقدساته وشعبه.

كما تقدم «أبوشقة» بالتهئنة إلى وزير الداخلية اللواء محمود توفيق وقيادات جهاز الشرطة بهذه المناسبة، مشيرًا إلى أن الشرطة جهاز وطنى وعين الوطن الساهرة لحماية مقدراته وأفراده.
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